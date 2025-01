Italia battuta dal Giappone all’esordio della Kings World Cup Nations: Azzurra Kings sconfitta 3-1

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Foto al profilo Twitter della Kings World League

L'Italia è stata battuta dal Giappone per 3-1 all'esordio della Kings World Cup Nations 2025. Brutta prestazione dell'Azzurra Kings, orfana del capitano Bonucci e del portiere titolare Viviano. I giocatori azzurri hanno sprecato troppe occasioni e sono stati spesso egoisti nel momento della conclusione verso la porta, facendo muovere la palla lentamente e con poca concentrazione nella fase difensiva.

Adesso la selezione azzurra se la vedrà con la perdente della sfida tra Argentina e Spagna.

Italia battuta dal Giappone all'esordio nella Kings World Cup Nations

Alla "Kings League Arena", che si trova al Centro Sportivo Vismara (sede delle giovanili del Milan), si è aperto il torneo mondiale ideato da Gerard Piqué e la delusione per la sconfitta dell'Italia è evidente, sia sui visi dei protagonisti e nei commenti sui social.

L'Azzurra Kings ha fatto tanto possesso palla ma non è stata in grado di trovare lo spazio giusto nella difesa blindata del Giappone. I nipponici si sono portati in vantaggio dopo 14′ con Nakamura e hanno trovato il raddoppio direttamente con il portiere Narita proprio mentre l'Italia attaccava per cercare il pareggio.

L'Italia scende in campo il 3 gennaio per evitare l'eliminazione

Poco dopo la mezz'ora, al 34′, con il rigore presidenziale Blur ha riaperto i giochi per l'Italia ma pochi minuti dopo Agata ha riportato a due gol di differenza il vantaggio del Giappone. Poca concretezza anche nel finale da parte della selezione azzurra, che non è mai riuscita ad impensierire la difesa nipponica.

Secondo iltabellone, l'Italia scenderà in campo per la prossima partita il 3 gennaio contro la perdente di Spagna-Argentina. Se dovesse andare male anche la seconda, l'Azzurra Kings perderebbe l'ultima possibilità di entrare tra le migliori otto del torneo. Se dovesse vincere contro Argentina-Spagna, gli azzurri dovranno giocarsi nel loro carte nella "Last Chance" contro una tra Colombia, Ucraina, Turchia e Marocco.