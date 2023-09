Italia e Macedonia a Skopje su un campo pessimo: buche e terreno di gioco mal livellato Italia e Macedonia giocheranno questa sera a Skopje per una sfida importantissima valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il pericolo numero uno però sembra essere il terreno di gioco che può mettere i giocatori a rischio infortuni.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Italia targata Luciano Spalletti ripartirà da Skopje il suo cammino verso le qualificazioni ai prossimi Europei. Il Ct azzurro affronterà la Macedonia in una sfida di fondamentale importanza per il percorso della nostra Nazionale. Spalletti, nel confermare le assenze per infortunio di Chiesa e Pellegrini, nella conferenza stampa di ieri ha presentato la sfida: "Domani serve lo stesso atteggiamento da tenere per tutta la partita, che non ci faccia mai sentire vittime e che vada alla ricerca di quello che abbiamo parlato per tutta la settimana – ha spiegato – Abbiamo tutto quello che ci vuole per fare un buon calcio. Bisogna essere un po' organizzati, ci abbiamo lavorato molto a Coverciano".

Spalletti si è poi raccomandato di lasciare spazio all'estro e alla fantasia del calciatore e ha poi sottolineato un problema che sicuramente vivranno entrambe le squadre a Skopje: il terreno di gioco. Sui social, così come evidenziato da Repubblica, sono comparse le prime immagini del campo su cui giocheranno gli azzurri contro la Macedonia. Un autentico disastro come sottolineato in conferenza stampa dallo stesso Ct e anche dai macedoni, con Iljia Nestorovski, attaccante noto in Italia e che oggi milita nell'Ascoli, che ha specificato: “A dir poco problematiche le condizioni del terreno che danneggeranno entrambe le squadre”.

I video pubblicati da Repubblica sui social mostrano proprio delle vere e proprie buche presenti soprattutto sulla parte esterna del rettangolo verde. Evidenziate soprattutto alcune parte del campo prive di erbe, come se fosse bruciata. Un pericolo enorme per i giocatori in campo visto anche il periodo di fine preparazione atletica con i carichi di lavoro che ancora stanno mettendo a dura prova i muscoli. Ci vorrà dunque particolare attenzione alle condizioni del terreno di gioco per non incorrere a qualche infortunio imprevisto. È probabile che a essere più penalizzata sarà la squadra italiana, più tecnica e abituata a giocare palla a terra.

Il discorso relativo al terreno di gioco di Skopje era stato affrontato anche da Ciro Immobile, nuovo capitano dell'Italia, che ha sottolineato come lo stesso Luciano Spalletti abbia avvertito la squadra sulle difficoltà che vivranno in campo giocando su un campo del genere. "Una partita già dura potrà diventare durissima: non tanto per il gioco, quanto per il pericolo di farsi male". Un concetto espresso anche durante l'intervista rilasciata dall'attaccante azzurro nell'intervista pubblicata dai canali social della Nazionale italiana: "Mi aspetto una partita difficile – ha spiegato – Sappiamo che il campo sarà in pessime condizioni, il mister ce ne ha parlato. Ci sono arrivate delle immagini che lo dimostrano, però faremo il possibile per superare anche questa difficoltà".