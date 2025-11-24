Italia-Austria ai Mondiali Under 17, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Nazionale di Favo gioca oggi alle 14 la semifinale dei Mondiali U17 contro l’Austria. Diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming su Rai Sport e su Rai Play.

L'Italia Under 17 gioca oggi alle 14 la semifinale dei Mondiali contro l'Austria a Doha (in Qatar). La diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport (e in streaming su Rai Play) colora d'azzurro il pomeriggio della giovanissima Nazionale che fa ben sperare per il futuro. La Nazionale di Favo sta vivendo un sogno a occhi aperti e vuole continuare a farlo. Non svegliateli. Non adesso, non ancora. Sudafrica, Qatar e Bolivia le avversarie battute nella fase a gironi chiusa in testa al Gruppo con 3 successi. Repubblica Ceca (sedicesimi), Uzbekistan e Burkina Faso le selezioni sconfitte nella fase a eliminazione a diretta. Samuele Inacio e Destiny Elimoghale sono alcune delle stelline finite sotto i riflettori per l'exploit nella Coppa iridata di categoria.

Com'è arrivata l'Austria in semifinale? È avversaria da non sottovalutare considerato il percorso fatto finora, con i successi su Inghilterra e Giappone che l'hanno proiettata tra le prime quattro del torneo

Partita: Italia-Austria

Dove: Aspire Zone, Doha (Qatar)

Quando: lunedì 24 novembre 2025

Orario: 14:00

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play, Fifa+

Competizione: Mondiali U17, semifinale

Dove vedere Italia-Austria in TV: la diretta della partita

La diretta tv di Italia-Austria sarà trasmessa in chiaro (e senza costi aggiuntivi) su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) che assicura l'intera copertura dell'evento, con approfondimenti e interviste oltre alla telecronaca.

Italia-Austria, dove vederla in streaming

Sarà possibile vedere Italia-Austria anche in diretta streaming, la messa in onda su Rai Play sarà sempre in chiaro per tutti. In alternativa si può seguire il match anche attraverso il canale di YouTube della federazione internazionale, Fifa+.

Italia-Austria, le probabili formazioni

Con ogni probabilità, l'Italia si schiererà con la stessa formazione che l'ha vista battere il Burkina Faso, sempre che il ct Favo non opti per alcuni cambi tattici. Di seguito le probabili formazioni

Italia (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Reggiani, Borasio, Mambuku; Prisco; Luongo, Steffanoni; Inacio; Arena, Lontani. Ct: Massimiliano Favo.

Austria (4-2-3-1): Posch; Hofmann, Ndukwe, Pokorny, Feldinger; Markovic, Weinhandl; Moser, Werner, Deshishku; Jozepovic. Ct: Manfred Zsak.