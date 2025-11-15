Italia agli ottavi del Mondiale Under 17: battuta 2-0 la Cechia, sfiderà la vincente di Croazia-Uzbekistan

L’Italia batte 2-0 la Cechia e conquista la qualificazione diretta agli ottavi del Mondiale Under 17, dove affronterà la vincente dello spareggio tra Croazia e Uzbekistan: decisivi i gol di Arena e Maccaroni.

L’Italia batte 2-0 la Cechia e conquista la qualificazione diretta agli ottavi del Mondiale Under 17, dove affronterà la vincente dello spareggio tra Croazia e Uzbekistan: grazie a una ripresa di alto livello, gli Azzurrini hanno staccato il pass per la fase successiva grazie ai gol di Arena e Maccaroni.

Prosegue la marcia impeccabile della selezione di Favo in Qatar: dopo aver chiuso il girone eliminatorio a punteggio pieno con tre vittorie, gli Azzurrini ottengono anche il pass per gli ottavi di finale. Una gara ben gestita da Samuele Inacio e compagni ma sbloccata solo nella ripresa, non senza qualche protesta da parte della selezione ceca.

L'Italia agli ottavi del Mondiale U17: sfiderà la vincente di Croazia-Uzbekistan

La prima frazione si è chiusa sul risultato di 0-0, con l’Italia che è partita forte ma dopo i primi venti minuti la Cechia è riuscita a prendere le misure, complice anche un po’ di tensione degli Azzurrini per la posta in palio. Nel finale, una clamorosa chance per Inacio — non capitalizzata — ha ridato slancio alla squadra di Favo, che però non è riuscita a sbloccare il risultato.

Nella ripresa la musica è cambiata e la rete trovata da Arena al 52′ ha permesso all'Italia di giocare in maniera più sciolta. Il raddoppio di Maccaroni ha chiuso il match e ha regalato alla selezione di Favo il pass per gli ottavi di finale.

Italia-Cechia, il tabellino

RETI: 52′ Arena, 78′ Maccaroni.

ITALIA (4-2-4): Longoni; Mambuku, Reggiani, Marini, De Paoli; Prisco, Steffanoni; Luongo, Inacio, Arena, Lontani. Allenatore: Favo.

CECHIA (3-4-3): Paar; Hendericks, Pech, Argomento; Vanek, Janega, Sochurek, Palascak; Tomek, Skrkon, Novak. Allenatore: Drsek.