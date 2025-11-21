L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 17 e fa la storia: non era mai successo prima d’ora

L’Italia Under 17 di Faco ha conquistato una storica semifinale ai Mondiali Under 17 che si stanno disputando in Qatar. Match winner Campaniello che ha piegato le resistenze del Burkina Faso all’82’. Ora tra gli azzurrini e una impensabile finale ci sarà da superare l’Austria, lunedì 24 novembre.

Dura, durissima, ma alla fine la giovane Italia ce l'ha fatta: il Burkina Faso è stato domato, proprio all'ultimo in una partita che sembrava stregata per gli Azzurri. Due pali, una traversa, un gol annullato per fuorigioco. Il quarto di finale dei Mondiali Under 17 in Qatar ha visto tremare la giovanissima Italia di Favo che è riuscita a rimanere concentrata fino a sfruttare l'unico vero errore della difesa avversaria all'82' quando l'appena entrato Campaniello ha scippato il pallone e infilato il portiere avversario. Così si è riscritta la storia azzurra per la categoria: mai prima d'ora la nostra Under 17 era riuscita a proseguire fino ad una semifinale in un campionato del Mondo.

La vittoria dell'Italia sul Burkina Faso, raggiunta una semifinale storica

2-0 alla Repubblica Ceca, poi la battaglia con l'Uzbekistan vincendo 3-2, quindi il testa a testa con il Burkina Faso, vinto ancora di misura, a "corto muso". Questo il cammino vincente e vittorioso dell'Under 17 di Favo che brinda il raggiungimento delle semifinali del torneo iridato, dopo 90 minuti giocati su fil fi lana. "Colpa" della poca lucidità sotto porta con due pali colpiti e una traversa che trema a dimostrazione di una supremazia che non ha visto esito positivo su un tabellino inchiodato sullo 0-0. Fino all'82' quando Favo riesce a raccogliere il massimo avendo seminato poco prima, cambiando e sostituendo giocatori alla ricerca del mix vincente. Tra cui anche il match winner del match: Campaniello entrato in campo solo al 70′ e autore di un gol che ha già fatto la storia degli Azzurrini. Ora l'appuntamento e le speranze volano a lunedì quando sul cammino iridato ci sarà una nuova avversaria, l'Austria, in semifinale.

Il tabellino di Italia U17-Burkina Faso U17 1-0

Marcatori: 83′ Campaniello

ITALIA U17 (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, Borasio, Reggiani, Mambuku; Steffanoni (70′ Marini), Prisco; Luongo (90′ Pandolfi), Inacio (90′ Bovio), Arena (70′ Campaniello); Lontani (55′ Elimoghale).

Ct. Favo.

BURKINA FASO U17 (4-4-2): R. Ouattara; Ouedraogo (87′ E. Ouattara), Dabo, F. Barro, Coulibaly; Zongo, Zalle, C. Barro (80′ Diakite), Kogo; Bagayogo, Tapsoba.

Ct. Barro.

Arbitro: Perez Gutierrez (Perù)

Ammoniti: Kogo (B), Marini (I), Reggiani (I), Campaniello (I), Luongo (I), Tapsoba (B)