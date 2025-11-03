Isaksen apre e Zaccagni chiude, la Lazio batte il Cagliari: prosegue la striscia positiva di Sarri

La decima giornata di Serie A si chiude con il successo della Lazio sul Cagliari. La squadra di Sarri si è imposta 1-0 all’Olimpico allungando la sua striscia di risultati utili. Decisiva una rete di Isaksen nel secondo tempo, per condannare gli uomini di Izzo che continuano a scivolare nella parte bassa della classifica.

Quella tra la Lazio e il Cagliari è stata una partita intensa ma non troppo divertente. I ritmi non sono stati altissimi, con l'equilibrio a farla da padrone: se i padroni di casa si sono resi pericolosi con Basic e Zaccagni, gli ospiti hanno risposto con Folorunsho e Luperto. La squadra di Sarri ha perso per infortunio Romagnoli, sostituito da Provstgaard in avvio di ripresa, ma 20′ dopo sono riusciti a trovare il prezioso vantaggio con Isaksen.

Il centrocampista ha fatto tutto da solo: si è guadagnato spazio a destra, si è accentrato e ha trovato l'angolino con un tiro preciso che non ha lasciato scampo all'ottimo Caprile. Non è arrivata poi la reazione del Cagliari che non è mai riuscito ad impensierire nuovamente Provedel. La Lazio ha gestito facilmente trovando poi il raddoppio nel recupero con Zaccagni. Dopo aver recuperato il pallone su un errore in uscita dei sardi, l'ex Verona ha centrato il sette facendo scorrere i titoli di coda sul match.

Sesto risultato utile consecutivo e seconda vittoria in casa di fila per la Lazio che zitta zitta continua a salire in classifica. I capitolini ora hanno 15 punti, tre in meno della Juventus che occupa attualmente il sesto posto, ultimo per un piazzamento europeo. Tempi duri per il Cagliari che è alla terza sconfitta nelle ultime sei, e sembra vivere un momento molto complicato soprattutto nei risultati. Sono tre i punti ora dalla zona salvezza, dopo che il Genoa nel pomeriggio ha espugnato il campo del Sassuolo.