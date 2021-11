Irlanda del Nord-Italia dove vederla oggi in TV in chiaro sulla Rai: formazioni, orario e canale della partita L’Italia stasera affronta l’Irlanda del Nord nella partita decisiva per i Mondiali 2022. Vincere potrebbe non bastare, servono gol per la differenza reti. Emergenza infortuni per Mancini. Match in diretta TV in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Morra

Oggi l‘Italia di Mancini affronterà Irlanda del Nord nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2022, l'ultima del girone C. Gli azzurri devono necessariamente vincere contro la squadra di Ian Baraclough se vogliono mantenere il primo posto nel girone C e strappare il pass diretto per il Qatar senza passare per i playoff. La partita è in programma stasera, lunedì 15 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20.45 al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

Agli azzurri, però, potrebbe non bastare la vittoria: la Nazionale deve realizzare anche il maggior numero di gol possibili e sperare che la Svizzera, impegnata in casa contro la Bulgaria, non chiuda il match con una goleada.

Italia e Svizzera, infatti, guidano la classifica del girone a 15 punti, con gli azzurri in vantaggio grazie alla differenza reti (+11 contro +9 degli elvetici) e ai gol segnati (+13 contro +11): a parità di differenza reti e gol segnati, passerebbe la Svizzera che ha segnato più reti negli sconti diretti.

Emergenza infortuni per la formazione di Mancini che dovrà fare a meno di diversi giocatori: particolarmente critica la situazione in difesa (out Chiellini, Calabria, Bastoni e Biraghi) che ha costretto il ct a convocare Zappacosta e Ferrari. In avanti dovrebbero essere confermati Belotti e Insigne, mentre Berardi insidia Chiesa. A metà campo sarà titolare Tonali.

Ecco le probabili formazioni del match:

Irlanda del Nord (4-4-2): Peacock-Farrell, Ballard, Flanagan, Ferguson, Cathcart; Bradley, Davis, Thompson, McNair, Magennis; Washington. All. Baraclough

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Emerson; Tonali, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All. Mancini

Partita: Irlanda del Nord-Italia

Irlanda del Nord-Italia Quando si gioca : lunedì 15 novembre 2021

: lunedì 15 novembre 2021 Dove si gioca : National Football Stadium at Windsor Park, Belfast

: National Football Stadium at Windsor Park, Belfast Orario: 20.45

20.45 Canale TV : Rai 1

: Rai 1 Diretta streaming : Raiplay.it

: Raiplay.it Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022, 8a giornata

Partita Irlanda del Nord-Italia, dove vederla in TV oggi sui canali Rai

Dove vedere la partita Irlanda del Nord-Italia oggi in tv? Il match tra l'Irlanda del Nord e l'Italia si disputerà a Belfast e inizierà alle ore 20.45. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e su Rai 1 HD, la telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Sono previsti collegamenti prima e dopo l'incontro, in studio Paola Ferrari e Daniele Adani.

A che ora si gioca

A che ora si gioca Irlanda del Nord-Italia? L'ultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali dell'Italia si disputa in Irlanda del Nord. Esattamente a Belfast al National Football Stadium at Windsor Park. Belfast non evoca ricordi meravigliosi all'Italia, che nel 1958 perdendo in Irlanda del Nord mancò la qualificazione al Mondiale. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45 italiane (le 19.45 di Belfast).

Dove vedere Irlanda del Nord-Italia in diretta streaming

Come vedere Irlanda del Nord – Italia in streaming? Sarà possibile seguire anche in streaming l'incontro tra le nazionali di Ian Baraclough e Roberto Mancini. La Rai che detiene i diritti tv e streaming dei match dell'Italia manderà in onda l'incontro su raiplay.it.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord – Italia, le scelte di Mancini

Pochi cambi per Mancini che non ha molte alternative. Dall'inizio dovrebbero giocare però Tonali e Berardi, in difesa confermato Acerbi. Difficile pensare all'esordio di Pobega. Washington la stella dell'Irlanda del Nord.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2022: la classifica del gruppo C

L'Italia ha bisogno di vincere contro l'Irlanda del Nord. Ma i tre punti potrebbero non bastare perché anche la Svizzera vincendo salirebbe a 18 punti e in caso di vittoria azzurra ed elvetica conterà la differenza reti, al momento +13 per l'Italia, +11 per la Svizzera, che in caso di parità anche nella differenza reti sarebbe davanti. Quindi gli azzurri devono vincere con un paio di gol di scambi e devono fare il tifo per la Bulgaria, impegnata in Svizzera. Questa la classifica del girone prima del match contro l'Irlanda del Nord: