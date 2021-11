Chi è Kovacs, l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia nella partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali Istvan Kovacs è l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, gara decisiva per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il fischietto romeno non ha mai diretto l’Italia.

A cura di Alessio Morra

Sarà l'arbitro romeno Istvan Kovacs a dirigere la partita decisiva delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Irlanda del Nord e Italia. I suoi assistenti saranno Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, quarto uomo Horatiu Fesnic. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, con l'assistente Mike Pickel. L'Italia ha l'obbligo di vincere a Belfast, ma il successo potrebbe non bastare per ottenere la qualificazione diretta a Qatar 2022.

Chi è Istvan Kovacs l'arbitro di Irlanda del Nord-Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2021

Kovacs ha 37 anni, ma nonostante l'età è un arbitro molto esperto, internazionale dal 2010 ha diretto tante partite importanti ed è stato scelto anche per dirigere gare dell'ultimo Europeo, è stato l'arbitro anche di Olanda-Macedonia del Nord (finita 4-0). Kovacs è un fischietto che tendenzialmente ama molto mostrare i cartellini gialli. Ne ha estratti ben 16 nelle tre partite di Champions League dirette quest'anno, addirittura undici in Siviglia-Lille.

I precedenti di Kovacs con l'Italia

Finora non ha mai diretto un incontro ufficiale dell'Italia il romeno Kovacs, che in questa stagione però ha già trovato sul suo percorso un club italiano, esattamente l'Inter. Kovacs infatti ha diretto il match di Champions con lo Shakhtar di De Zerbi, incontro terminato 0-0. Due anni fa sempre in Champions League è stato il direttore di gara di Genk-Napoli, pure quel match finì 0-0. Lo scorso marzo ha arbitrato Bayern-Lazio di Champions (2-1 negli ottavi di ritorno) e anche l'ottavo di Europa League Braga-Roma (vinsero 2-0 i giallorossi). E a verbale c'è anche un successo del Milan nei preliminari di Europa League del 2017.