Prossima partita Italia dopo le qualificazioni dei Mondiali 2022: quando gioca, data e orario L’ultima partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 chiude il 2021 dell’Italia, che tornerà in campo nel mese di gennaio quando giocherà due amichevoli.

A cura di Alessio Morra

L'Italia stasera, a Belfast, disputerà l'ultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Contro l'Irlanda del Nord la nazionale campione d'Europa proverà a strappare il pass per Qatar 2022. Poi la squadra guidata dal c.t. Mancini si fermerà, ma per soli due mesi. Un lasso di tempo breve rispetto al solito, considerato che in genere dopo le gare di novembre l'attività riprendeva nel mese di marzo. Nel 2022 invece l'Italia tornerà in campo già nel mese di gennaio, quando si disputeranno due partite amichevoli.

Quando si gioca la prossima partita dell'Italia: la Nazionale in campo già a gennaio

A causa della pandemia il calendario internazionale è stato molto compresso e nell'arco di un anno e mezzo si sono disputati gli Europei, le qualificazioni e la Final Four della Nations League e le Qualificazioni ai Mondiali. Fittissimo il 2022 dell'Italia che scenderà in campo per disputare delle gare amichevoli nel mese di gennaio. Un inedito nell'era moderna. Questo perché il campionato si fermerà domenica 30 gennaio perché sono in programma a cavallo di quella data partite delle Qualificazioni ai Mondiali del SudAmerica (e contemporaneamente si terrà la Coppa d'Africa). Quindi c'è un doppio slot libero che l'Italia sfrutterà per disputare due amichevoli. Ancora non si conoscono i nomi degli avversari della Nazionale.

Il calendario dell'Italia dopo le qualificazioni ai Mondiali: tour de force per gli Azzurri a giugno

Poi le nazionali si riprenderanno la scena nel mese di marzo, quando saranno in programma nel giro per il mondo gare di Qualificazione ai Mondiali. L'Italia disputerà altre due partite amichevoli se non sarà costretta a giocare i playoff. Poi nel mese di giugno per gli azzurri ci sarà un piccolo grande tour de force. Perché si terranno quattro giornate della fase a gironi della Nations League. Le date dei primi quattro turni sono (2-4 giugno 1a giornata, 5-8 giugno, 2a giornata, 9-11 3a giornata, 12-14 giugno 4a giornata. Inoltre nel mese di giugno è in programma anche la partita con l'Argentina valida per la Supercopa Maradona, che ancora non ha una data ufficiale.