Inzaghi interrompe subito Leotta e Ferrara: "Fate vedere anche l'altro episodio, avevate detto due" Simone Inzaghi ha interrotto subito la prima domanda ai microfoni di DAZN, all'inizio dell'intervista dopo il match pareggiato dalla sua Inter in casa del Napoli, chiedendo di fare vedere anche il rigore non concesso ai nerazzurri, oltre a quello non dato al Napoli.

A cura di Paolo Fiorenza

Simone Inzaghi ha interrotto subito la prima domanda ricevuta ai microfoni di DAZN, all'inizio dell'intervista dopo il match pareggiato dalla sua Inter in casa del Napoli. Era stata appena mostrata l'azione del tocco di mano di Dumfries non sanzionato dall'arbitro Doveri col calcio di rigore per il Napoli, quando Diletta Leotta ha passato la linea a Inzaghi in collegamento dal Maradona, chiedendo a Ciro Ferrara di partire con le domande. A quel punto il tecnico nerazzurro ha interrotto immediatamente l'ex difensore, chiedendo par condicio nel far rivedere anche l'intervento scomposto di McTominay su Dumfries poco prima del gol segnato da Dimarco.

Simone Inzaghi interrompe Diletta Leotta e Ciro Ferrara: "Ne han detto due, ne ho visto uno…"

"Ciao Simone", è partito Ferrara, subito interrotto da Inzaghi: "Scusa eh Ciro, stavo aspettando di vedere anche l'altro episodio, hanno detto che erano due episodi, ne hanno fatto vedere uno… grazie. Perché non l'ho ancora visto e sono curioso. Eh grazie, perché ne han detto due, ne ho visto uno…".

"Sì, perché volevamo venire subito da lei a salutarla…", ha provato a spezzare la tensione la Leotta, al che Inzaghi ha continuato a tenere il punto, ma solo per qualche secondo: "No, ma aspetto, perché ero curioso, non l'ho ancora rivisto…". Implicita la sottolineatura – considerando anche l'espressione del tecnico piacentino – che pure nel caso del contrasto di McTominay su Dumfries la situazione sarebbe stata meritevole di attenzione.

L'analisi della partita di Inzaghi: "Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto"

La vicenda è finita lì, visto che poi Inzaghi, alla domanda se volesse aggiungere qualcosa, ha preferito passare all'analisi della partita: "No, parliamo della partita, ero curioso di vederli i due episodi perché non li avevo ancora rivisti. Chiaramente la partita l'abbiamo vista, una partita difficile. Il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, siamo stati bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto. Dovevamo cercare di alzarci un po' di più, però bisogna sempre pensare che di fronte si ha un avversario di valore, più fresco chiaramente di noi, che ci ha messo in difficoltà. Però insomma, arrivati all'87' dovevamo essere più bravi nell'occasione del gol. C'è stato anche il cambio forzato di Dimarco, però ho dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto quello che avevano, calcolando che avevamo giocato martedì un quarto di finale. Quindi andiamo avanti, il campionato è equilibratissimo, con squadre forti che stanno facendo tutte un ottimo percorso",