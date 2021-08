Inzaghi conferma il prossimo colpo del mercato Inter: “Ci completerà” In occasione di Inter-Genoa 4-0, Simone Inzaghi oltre ad esaltare la sua squadra ne ha approfittato anche per parlare di mercato. Il nuovo tecnico nerazzurro ha confermato l’arrivo di un altro attaccante, parlando anche del profilo che serve ai nerazzurri. Le indiscrezioni sulle trattative vanno in un’unica direzione.

A cura di Marco Beltrami

Simone Inzaghi è molto soddisfatto della prima uscita della sua nuova Inter. Perentorio 4-0 quello dei nerazzurri al Genoa, con il mister che nel post-partita ha esaltato la spensieratezza e professionalità dei suoi giocatori. Spazio anche per il mercato, con l'ex Lazio che ha confermato l'arrivo di un altro attaccante. Nessun nome da parte del tecnico, anche se al momento il profilo più vicino è quello del suo ex pupillo Correa.

Ai microfoni di DAZN, l'occasione per elogiare la sua Inter ha offerto a Simone Inzaghi anche la possibilità di certificare l'arrivo dal mercato di un'altra punta: "Oggi tutti hanno lavorato benissimo, compresi quelli che non sono entrati. È stato piacevole, non dimentichiamo che mancava Lautaro, Sanchez, Gagliardini e il prossimo attaccante che arriverà. Dobbiamo continuare così, lavorare, spensierati e liberando tutte le qualità dei giocatori".

Ma chi sarà il nuovo attaccante dell'Inter? Inzaghi ha provato a fare un piccolo identikit, con pochi riferimenti: "Desideri di mercato? Sappiamo che dobbiamo completare l'attacco, perché la partenza di Lukaku è stata inaspettata. Dzeko ha dimostrato anche oggi che giocatore è. In questi due giorni e mezzo vedremo. L'attaccante che vorrei? Uno che facesse qualche gol importante. Siamo alla ricerca di un giocatore che ci completi. È normale che senza Dzeko potrebbe fare Lautaro la prima punta, o Sanchez e il giocatore che verrà".

Pochi minuti dopo un assist è arrivato dall'ex dirigente di Inzaghi, Igli Tare, braccio destro del presidente della Lazio Claudio Lotito. Il dirigente ai microfoni di Sky ha parlato di Correa, un profilo molto gradito a Simone Inzaghi. Potrebbe essere lui il prescelto, anche se sulle sue tracce c'è anche l'Everton. Tare ha confermato che l'argentino vuole lasciare i biancocelesti e l'esistenza di una trattativa con i nerazzurri.