video suggerito

Inter-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni Oggi alle 20:45 l’Inter ospiterà il Verona per la 35esima giornata di campionato: tutte le informazioni sulla partita, dove vederla e le scelte dei due allenatori. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pareggio per 3-3 contro il Barcellona in Champions League ha restituito il sorriso all'Inter che era partita per la trasferta spagnola dopo tre sconfitte consecutive. In campionato hanno perso contro Bologna e Roma, ma per restare agganciati al primo posto del Napoli i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria nella prossima partita di campionato contro il Verona: a San Siro oggi arriverà la squadra di Zanetti, reduce da un periodo molto negativo ma comunque già salva e al sicuro in classifica.

E con la semifinale di ritorno che incombe è presumibile che Simone Inzaghi possa fare scelte più conservative per non rischiare i titolarissimi. Non ci sarà lui in panchina, squalificato assieme a Calhanoglu per il caso curve, e ci sarà una formazione del tutto inedita per permettere a tanti giocatori di rifiatare in vista della partita decisiva contro il Barça che potrebbe regalargli la finale di Champions. Diretta TV disponibile su Sky e DAZN.

Partita: Inter-Verona

Quando: sabato 3 maggio 2025

Dove: San Siro, Milano

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 35a giornata

Dove vedere Inter-Verona in diretta TV: gli orari

L'Inter scenderà in campo oggi alle 20:45 per affrontare il Verona. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In contemporanea la gara sarà trasmessa anche su DAZN.

Inter-Verona, dove vederla in diretta streaming

Ci sarà anche la diretta streaming della partita. Gli abbonati Sky potranno assistere alla partita attraverso l'app di SkyGo, mentre chi è in possesso di un abbonamento DAZN potrà usufruirne accedendo all'app dai dispositivi mobili oppure collegandosi al sito e inserendo le credenziali.

Inter-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Tra infortunati e squalificati l'Inter ha la formazione praticamente fatta. Non ci sarà Lautaro Martinez, uscito malconcio da Barcellona, e neanche Thuram che verrà tenuto a riposo, per questo l'attacco sarà composto completamente da seconde linee come Arnautovic e Correa. In mezzo al campo accanto a Mkhitaryan ci saranno Frattesi e Asllani, vista la squalifica di Calhanoglu. Ancora out Pavard in difesa.

Anche Zanetti si ritrova a fare i conti con qualche assenza, soprattutto in difesa dove non ci saranno gli squalificati Ghilardi e Coppola. Al loro posto la linea a tre sarà formata da Faraoni, Valentini e Frese, mentre in attacco piena fiducia al tandem Sarr-Mosquera.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski; Arnautovic, Correa. Allenatore: Inzaghi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. Allenatore: Zanetti.