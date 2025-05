Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita in Serie A: hanno patteggiato per il caso curve

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu squalificati per una sola giornata da scontare in campionato, subito contro il Verona. Il caso dei rapporti tra ultras milanesi con Inter e Milan arriva già a una prima importante svolta con la conclusione del filone sportivo. Il centrocampista turco e l'allenatore dei nerazzurri hanno violato due articoli del codice di giustizia sportiva: l’art 4 sulla lealtà probità e correttezza e l’art. 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori a meno che non siano associati alle società.

Dopo i colloqui con il procuratore Chiné si è dunque arrivate a un accordo pre-dibattimentale che ha evitato un processo con il risultato di aver ottenuto una sanzione dimezzata. Nessuna irregolarità invece per quanto riguarda gli altri alti esponenti dell'Inter come il presidente Beppe Marotta e Javier Zanetti. Per il primo è stato sottolineato come gli incontri con i tifosi siano arrivati previo avviso con una PEC sia alla digos che alla procura federale. Per l'argentino invece una sanzione economica da 14.500 euro al pari di altri membri dell'Inter.

Beppe Marotta e Javier Zanetti.

La posizione di Zanetti di fatto è stata considerata la meno grave dalla FIGC che ha agito sulla base dell'inchiesta della Procura di Milano. Nelle intercettazioni non sarebbero inoltre emersi dettagli relativi ai presunti biglietti regalati per la finale di Champions League 2023 contro il Manchester City. Inter e Milan restano parte lesa di questa vicenda. Il club nerazzurro ha subito inoltre 70mila euro di multa per responsabilità oggettiva. Una somma superiore a quella che invece dovrà pagare il Milan che si attesta invece su 30mila euro.

Gli altri provvedimenti e sanzioni

Altre persone oggetto di sanzioni e provvedimenti. A partire da Claudio Sala, responsabile della sicurezza della prima squadra dell’Inter, il quale ha subito 30 giorni di inibizione e 14.500 euro di multa. Provvedimento simile anche per Massimiliano Silva, ovvero il Supporter Liason Office nerazzurro deputato ad avere rapporti coi tifosi. Poi 30 giorni di inibizione e 13 mila euro per Fabio Pansa (SLO del Milan). Ora tocca a Davide Calabria essere ascoltato da Chiné. Il difensore del Bologna, all'epoca dei fatti al Milan, potrebbe scontare anche lui una giornata di squalifica.