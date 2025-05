video suggerito

Inter-PSG, come acquistare i biglietti per la finale di Champions League: i prezzi e le info sulla vendita Sono aperte le richieste per l'acquisto dei biglietti dedicati ai tifosi delle due squadre finaliste della Champions League: tutte le informazioni sulla vendita.

A cura di Ada Cotugno

Inter e PSG si affrontano nella finale di Champions League a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. C'è attesa tra i tifosi per la vendita ufficiale dei biglietti, anche se la prima parte è già stata assegnata tramite un sorteggio. Restano adesso a disposizioni 18mila tagliandi per ogni squadra che verranno assegnati dalle stesse società in base a dei criteri: i tifosi fortunati riceveranno un codice che gli permetterà di procedere con l'acquisto e i più fedeli verranno premiati con qualche vantaggio sulla vendita.

Al via la vendita per abbonati e soci: come acquistare i biglietti per Inter-PSG

La prima fase di vendita, che si è tenuta all'inizio del mese di aprile, era aperta a tutti e i biglietti sono stati assegnati tramite un sorteggio. In questa fase invece sono messi a disposizione i tagliandi rimanenti soltanto per le tifoserie delle due squadre che si giocheranno la finale. Per i tifosi dell'Inter ci sono alcuni criteri da rispettare, come specificato dal club: questa fase di vendita è dedicata agli Abbonati Serie A 2024/25 e ai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25 che potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 09 maggio fino alle ore 10:00 di lunedì 12 maggio, senza alcun vantaggio in base all'ordine delle richieste.

Le richieste saranno sicuramente maggiori rispetto alla disponibilità dei biglietti e per questo i tifosi più fedeli saranno avvantaggiati, dato che l'Inter terrà in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. Una volta inviata la richiesta per il codice i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi: sarà valido per l’acquisto di un solo biglietto, strettamente personale e non cedibile, inoltre l'indirizzo e-mail indicato per la ricezione dello stesso dovrà essere lo stesso anche in fase di acquisto.

Biglietti finale Inter-PSG, quanto costano: i prezzi

Anche in questa fase di vendita i prezzi dei biglietti restano invariati e sono gli stessi pubblicati dalla UEFA nel mese di aprile. Il biglietto dedicato ai tifosi delle due squadre finaliste della Champions League è quello più accessibile, della categoria Fan First, venduto al prezzo calmierato di 70 euro. Inoltre ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi più cari dal valore di 180 euro, 650 oppure 950. Il biglietto per persone con disabilità costa 70 euro (prezzo Fans First) e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore.