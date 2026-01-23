Inter-Pisa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Inter-Pisa è il match valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Gilardino, si giocherà oggi, venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Inter-Pisa è il match valido per la 22a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Cristian Chivu e quella di Albertino Gilardino, si giocherà oggi, venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo aver perso in settimana contro l'Arsenal in Champions. In campionato invece Lautaro e compagni nell'ultimo turno hanno battuto l'Udinese in trasferta. L'Inter è di fatto prima in classifica e sfruttando anche Juventus-Napoli, con una vittoria ha la possibilità di allungare ulteriormente su una delle due.

Discorso diverso per il Pisa che non vince una partita dallo scorso 7 novembre 2025 con il successo per 1-0 ottenuto sulla Cremonese. Nell'ultimo turno gli uomini di Gilardino sono riusciti a pareggiare 1-1 contro l'Atalanta di Palladino conquistando un punto che ha mosso la classifica lasciando però i toscani ultimi con 14 punti insieme al Verona. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Inter-Pisa

Quando: venerdì 23 gennaio 2026

Dove: Stadio Meazza, Milano

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A

Dove vedere Inter-Pisa in TV: la diretta della partita

Inter-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati la possibilità dunque di assistere al match collegandosi all'app scaricabile su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Gli abbonati Sky che hanno attivato Zona DAZN potranno vedere la partita al canale numero 214 di Sky. La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Inter-Pisa, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita tra Inter e Pisa sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sempre su DAZN. In questo caso l'app sarà scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o in alternativa ci si potrà collegare direttamente al sito facendo accesso, previo abbonamento, con le proprie credenziali.

Inter-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

INTER (3-5-3): Sommer; Carlos Augusto, Akanji, Bisseck; Dimarco, Mkhitaryan, Zielinski, Barella, Luis Enrique: Lautaro, Pio Esposito.

All. Chivu.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Calabresi, Coppola; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.