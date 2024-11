video suggerito

Inter-Lipsia, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Inter-Lipsia di scena a San Siro oggi martedì 26 novembre 2024 è una gara valida per il 5° turno di Champions League. Inizio del match alle 21:00, diretta solo per gli utenti Sky, in esclusiva a pagamento in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inter sfida il Lipsia al San Siro per il quinto turno di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dal 5-0 sul Verona, punta alla qualificazione diretta agli ottavi della coppa europea e con una vittoria l'obiettivo sarebbe ad un passo. Calcio d'inizio alle 21:00. Non c'è copertura in chiaro della partita, solo per abbonati Sky in TV e streaming.

I nerazzurri hanno raccolto 10 punti in 4 partite posizionandosi tra le prime otto squadre della classifica. Di fronte il Lipsia in grandi difficoltà, ancora a 0 punti dopo le prime 4 giornate (sconfitte con Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic). Un successo interno contro il Lipsia potrebbe permettere ai nerazzurri di ipotecare la qualificazione ma Inzaghi non vuole sottovalutare l'avversario.

Qualche dubbio in formazione per il tecnico dei nerazzurri: out per infortunio Acerbi e Frattesi, disponibili ma non al meglio Lautaro, reduce da un attacco febbrile, e Calhanoglu, infortunatosi con la Turchia. Ballottaggio tra Bisseck e Bastoni.

Partita: Inter-Lipsia

Quando: martedì 26 novembre 2024

Orario: 21:00

Dove: San Siro (Milano)

Diretta TV: Sky Sport 252

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions League (5° turno fase a campionato)

A che ora e dove vedere Inter-Lipsia in diretta TV: la partita non è in chiaro

La partita di San Siro si gioca stasera alle 21:00: Inter-Lipsia però potrà essere vista in TV solamente a pagamento. Una gara riservata in esclusiva agli abbonati di Sky che potranno seguirla sul canale 252. Non c'è alcuna copertura in chiaro.

Inter-Lipsia, dove vederla in diretta streaming

Inter-Lipsia può essere seguita in live streaming solamente dagli utenti Sky. Sui devices possibile utilizzare l'app dedicata, SkyGo, mentre da pc si può seguire la gara di Champions League anche attraverso il servizio on demand di NOW.

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Lipsia

Nessun turn over particolare per Inzaghi che però deve i conti con i tanti infortuni. Acerbi in difesa e Frattesi a centrocampo non sono disponibili per la gara di questa sera e bisognerà verificare fino in fondo la tenuta fisica di Lautaro Martinez e Calhanoglu. Il ‘Toro' è reduce da un attacco febbrile che gli ha fatto saltare Verona, il centrocampista da un infortunio rimediato con la Turchia. Possibile riposo per Thuram in avanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose.