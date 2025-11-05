Inter-Kairat, dove vederla oggi in TV e streaming: torna Pio Esposito in attacco, le formazioni

L'Inter viaggia a punteggio pieno in Champions League come le altre big della competizione e sogna di allungare a quattro la sua striscia di vittorie. A San Siro arriva il Kairat Almaty, la squadra uzbeka che nell'ultima giornata ha trovato il primo punto della sua storia in una competizione europea. Sulla carta i livelli sono sbilanciati e i nerazzurri partono favoritissimi, ma Chivu non calcherà la mano con il turnover e manderà comunque in campo i titolari.

Si giocherà oggi, mercoledì 5 novembre 2025, a San Siro alle ore 21:00 e la partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Prime Video che mostra tutte le migliori partite del mercoledì di questa Champions League. Un'altra vittoria farebbe volare l'Inter a 12 punti in classifica e per permetterebbe di mettere già un piede negli ottavi di finale.

Partita: Inter-Kairat Almaty

Dove: Stadio San Siro, Napoli

Quando: martedì 5 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Prime Video

Diretta streaming: Prime Video

Competizione: Champions League fase a Campionato (4° turno)

Dove vedere Inter-Kairat in TV: la diretta esclusiva della partita

Come tutte le migliori partite del mercoledì anche Inter.Kairat verrà trasmessa in esclusiva da Prime Video. Chi possiede l'abbonamento a Prime potrà scaricare l'applicazione sulla smart tv e accedere con le proprie credenziali per guardare la partita in tv. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Inter-Kairat dove vederla in diretta streaming: l'orario

I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 21:00 a San Siro contro il Kairat. La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming in contemporanea con la tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console per tutti i possessori dell'abbonamento Amazon.

Inter-Kairat, le probabili formazioni della partita di Champions

Chivu no farà un massiccio turnover, anche se si trova ad affrontare una squadra che non ha ancora vinto in questa competizione. L'attacco sarà affidato ancora a Lautaro Martinez e Pio Esposito, con Thuram in dubbio. Per il resto confermati i titolari, la novità potrebbe essere Sucic in campo dal 1′.

Il Kairat invece manderà in campo tutti i giocatori migliori, dato che il campionato nazionale è finito (lo hanno vinto proprio loro) e non ci sono calcoli da fare. Dal 1′ ci sarà anche Satpaev, 17enne già acquistato dal Chelsea per la prossima estate e sarà l'uncio riferimento offensivo con Mrynskiy, Jorghino e Gromyko alle sue spalle.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Chivu

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. Allenatore: Urazbakhtin