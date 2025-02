Inter-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Inter e Fiorentina si affrontano nel Monday Night della 24ª giornata della Serie A 2024-2025 a distanza di pochi giorni dal recupero di Firenze: si gioca oggi, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano lunedì 10 febbraio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo il recupero dello stadio Franchi, che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi perdere in casa della Viola di Raffaele Palladino e mancare l'aggancio al Napoli in vetta alla classifica per poche ore, le due squadre si ritrovano in campo con obiettivi diversi: l'Inter per rialzarsi dopo la fragorosa caduta di Firenze e la Viola per dare continuità nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. I campioni d'Italia venivano dal derby pareggiato in extremis mentre la Fiorentina aveva battuto, non senza affanni, 2-1 il Genoa con un grande gol di Moise Kean.

Rispetto alla gara di giovedì potranno scendere in campo i nuovi arrivati dal mercato: ovvero Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì per i toscani e Zalewski per i nerazzurri. Non ci saranno Comuzzo e Dumfries, che sono squalificati.

Partita: Inter-Fiorentina

Orario: 20:45

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: lunedì 10 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 24a giornata

Inter-Fiorentina, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Inter e Fiorentina? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si potrà seguire in diretta TV su DAZN.

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta streaming

La sfida tra l'Inter e la Fiorentina si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Queste le probabili formazioni di Simone Inzaghi e Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino