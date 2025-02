Fiorentina spaziale, l’Inter è travolta: 3-0, gol di Ranieri e doppietta di un super Moise Kean

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina gioca la partita perfetta e batte 3-0 l'Inter nella prosecuzione dell'incontro sospeso al 17′ del primo tempo lo scorso 1 dicembre, per il malore a Bove. Dopo un primo tempo bello ed equilibrato i viola nella ripresa hanno segnato con Ranieri e il solito Kean, autore di una doppietta. La Fiorentina sorpassa la Juventus e aggancia la Lazio al quarto posto. L'Inter resta a tre punti dal Napoli, che tecnicamente conquista il platonico titolo di campione d'Inverno.

Gol annullato dal VAR a Carlos Augusto

Si riparte dopo due mesi e dal 17′. Palladino non può utilizzare i tanti nuovi acquisti. Inzaghi effettua un po' di turnover, lasciando fuori Dimarco e Barella. Il primo tempo è davvero molto bello, emozionante. È l'Inter a partire meglio. Per una decina di minuti è un forcing asfissiante quello dei campioni d'Italia. De Gea è bravo su un tiro di Lautaro, Bastoni ci prova, ma il tiro è fuori. Alla mezzora segna Carlos Augusto. L'esterno esulta, ma dopo un paio di minuti il VAR dice no: c'era un netto fuorigioco.

Sommer si supera, poi Dodò si divora il gol

Il finale di tempo è della Fiorentina che ha due occasioni clamorose. Nella prima si supera Sommer, che effettua una parata mostruosa su Moise Kean che aveva battuto quasi da botta sicura. Poco dopo Dodò si divora un gol. Il brasiliano viene imbeccato da Kean elude il controllo dei difensori dell'Inter si invola ed entra in area, ma quando calcia lo fa malissimo. All'intervallo persiste lo 0-0.

Gol di Ranieri e Kean

Nel secondo tempo si usa meno il fioretto e più la spada. La posta in palio è alta. La Fiorentina è vicinissima alla zona Champions, l'Inter vuole agganciare il Napoli. Bagarre in campo e gol, a sorpresa, dei viola che al 60′ passano con Luca Ranieri. Il capitano è ben posizionato nell'area dell'Inter, su un corner, e tutto solo colpisce con un tocco preciso. Sommer non può nulla, 1-0. L'Inter non riesce a reagire e subisce un altro gol dopo sette minuti, quando Dodò pennella per Kean che sale in cielo e segna, 2-0.

Doppietta di Kean, Inter ko

Inzaghi si arrabbia e cambia, butta dentro Barella, Arnautovic e Dimarco. Poi entrano pure Asllani e Taremi. Non cambia niente. Anzi, l'Inter si disunisce e arriva il gol del 3-0. Maglie larghissime e rete di Moise Kean, che realizza il 15° gol del suo campionato. La Fiorentina raggiunge la Lazio al quarto posto, e supera pure la Juve. L'Inter invece resta a tre punti dal Napoli, ora a parità di partite.