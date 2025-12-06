Inter-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L'Inter vuole continuare il suo momento positivo sfidando un delle squadre più in forma di questa stagione: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, allenatore a lungo cercato dai nerazzurri dopo l'addio di Simone Inzaghi ma che ha preferito continuare la sua avventura sulle sponde del lago, trasformarsi in un avversario ostico di chiunque. Fischio d'inizio oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN sia in tv che in diretta streaming.

È a tutti gli effetti un big match visto che il Como è salito al quinto posto in campionato e vuole sognare l'accesso all'Europa per la prossima stagione. Il colpaccio a San Siro sarebbe clamoroso, ma la squadra di Fabregas ha dimostrato di poter essere all'altezza di chiunque. Chivu ritrova la sua formazione titolare dopo il 5-1 contro il Venezia in Coppa Italia dove ha avuto grandi conferme anche dalle sue seconde linee.

Partita: Inter-Como

Dove: San Siro, Milano

Quando: sabato 6 dicembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 14esima giornata di Serie A

Dove vedere Inter-Como in TV

La partita di San Siro tra Inter e Como sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN: gli abbonati potranno accedere all'app dalla propria smart tv inserendo le credenziali del proprio abbonamento. Per gli abbonati al pacchetto DAZN‑Sky, c’è anche l’opzione di seguire l’incontro sul canale Zona DAZN 1 (214) di Sky.

Inter-Como, dove vederla in streaming: l'orario

La partita si giocherà oggi, 6 dicembre, alle ore 18:00 a San Siro. Il match si potrà seguire anche in streaming sempre attraverso l'app DAZN su tutti i dispositivi supportati. In alternativa è disponibile anche il sito web dove accedere con le proprie credenziali.

Inter-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Dopo il turnover di Coppa Italia l'Inter torna in campo con tutti i titolari: Chivu ricompone l'attacco formato da Thuram e Lautaro, che aveva invece riposato contro il Venezia, e ricostruisce anche il centrocampo rimettendo tutte le pedine al proprio posto. In porta dovrebbe tornare Sommer al posto di Martinez.

Anche Fabregas punterà su tutti i suoi giocatori migliori. Sulla trequarti al posto di Diao ci saranno Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez, mentre in avanti Douvikas è in vantaggio su Morata.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.