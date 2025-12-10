Inter, come stanno gli infortunati: Calhanoglu punta la Supercoppa, Acerbi torna nel 2026

Durante Inter-Liverpool di Champions League sono usciti per infortunio sia Acerbi che Calhanoglu. Il difensore tornerà nel 2026, il centrocampista potrebbe tornare per la Supercoppa.

Oltre al danno la beffa. La partita con il Liverpool è finita con una sconfitta bruciante, un rigore discusso ha deciso l'incontro. L'Inter ha perso a causa di infortuni due dei titolarissimi: Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Entrambi salteranno la partita con il Genoa. L'esperto difensore tornerà probabilmente nel 2026, mentre il turco punta all'eventuale finale della Supercoppa Italiana.

Acerbi tornerà nel 2026

Due infortuni muscolari nella notte di Champions con il Liverpool. Quello messo è peggio è Acerbi. Gli esami verranno effettuati giovedì, ma la sensazione per entrambi pare chiara. Il difensore, classe 1989, salterà a piè pari la Supercoppa Italiana a causa del risentimento al flessore. Chivu sta già pensando alla sua sostituzione. Acerbi non ci sarà domenica Marassi e in Supercoppa e nemmeno con l'Atalanta, nell'ultima partita dell'anno solare. Tre settimane di stop e arrivederci al 2026. Bisseck potrebbe tornare titolare, ma non si può escludere l'impiego di de Vrij, che sta giocando pochissimo ma che potrebbe riprendere il posto al centro della difesa nerazzurra.

Francesco Acerbi ha subito un infortunio muscolare in Inter–Liverpool, tornerà l’anno nuovo.

Calhanoglu punta la Supercoppa

Hakan Calhanoglu invece si è fermato in tempo. Stop dopo 10 minuti a causa di una contrattura all'adduttore. Il centrocampista turco contro il Genoa non verrà rischiato, Zielinski è in grande forma e Mkhitaryan è tornato. Entrambi danno ampie garanzie, e ci sarebbe sempre pure Frattesi. L'obiettivo di Calhanoglu potrebbe essere l'eventuale finale della Supercoppa Italiana. Lo stop previsto è di circa due settimane, il 19 dicembre c'è Inter-Bologna, semifinale, tre giorni dopo invece la finale contro Napoli o Milan.