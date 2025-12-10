Serie A
video suggerito
video suggerito

Inter, come stanno gli infortunati: Calhanoglu punta la Supercoppa, Acerbi torna nel 2026

Durante Inter-Liverpool di Champions League sono usciti per infortunio sia Acerbi che Calhanoglu. Il difensore tornerà nel 2026, il centrocampista potrebbe tornare per la Supercoppa.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oltre al danno la beffa. La partita con il Liverpool è finita con una sconfitta bruciante, un rigore discusso ha deciso l'incontro. L'Inter ha perso a causa di infortuni due dei titolarissimi: Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Entrambi salteranno la partita con il Genoa. L'esperto difensore tornerà probabilmente nel 2026, mentre il turco punta all'eventuale finale della Supercoppa Italiana.

Acerbi tornerà nel 2026

Due infortuni muscolari nella notte di Champions con il Liverpool. Quello messo è peggio è Acerbi. Gli esami verranno effettuati giovedì, ma la sensazione per entrambi pare chiara. Il difensore, classe 1989, salterà a piè pari la Supercoppa Italiana a causa del risentimento al flessore. Chivu sta già pensando alla sua sostituzione. Acerbi non ci sarà domenica Marassi e in Supercoppa e nemmeno con l'Atalanta, nell'ultima partita dell'anno solare. Tre settimane di stop e arrivederci al 2026. Bisseck potrebbe tornare titolare, ma non si può escludere l'impiego di de Vrij, che sta giocando pochissimo ma che potrebbe riprendere il posto al centro della difesa nerazzurra.

Francesco Acerbi ha subito un infortunio muscolare in Inter–Liverpool, tornerà l’anno nuovo.
Francesco Acerbi ha subito un infortunio muscolare in Inter–Liverpool, tornerà l’anno nuovo.

Calhanoglu punta la Supercoppa

Hakan Calhanoglu invece si è fermato in tempo. Stop dopo 10 minuti a causa di una contrattura all'adduttore. Il centrocampista turco contro il Genoa non verrà rischiato, Zielinski è in grande forma e Mkhitaryan è tornato. Entrambi danno ampie garanzie, e ci sarebbe sempre pure Frattesi. L'obiettivo di Calhanoglu potrebbe essere l'eventuale finale della Supercoppa Italiana. Lo stop previsto è di circa due settimane, il 19 dicembre c'è Inter-Bologna, semifinale, tre giorni dopo invece la finale contro Napoli o Milan.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Champions
Grande notte di Champions League: adesso Benfica-Napoli (0-0) e Juventus-Pafos (0-0)
Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta della Champions per riempire il vuoto di De Bruyne
Mourinho prima di Benfica-Napoli: "Non so se Conte è una bravissima persona o un idiota totale"
L'atterraggio d'emergenza del PSG a Bilbao con l'aereo sospeso in balia del vento sopra la pista
Il Kairat ha il miglior portiere della Champions League: le parate impressionanti di Anarbekov
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views