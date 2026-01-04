Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Inter-Bologna, primo posticipo del 2026 si gioca oggi alle 20.45 a San Siro. Diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

Oggi c'è di scena Inter-Bologna, match valido per il 18° turno di campionato e replay della recente semifinale di Supercoppa Italiana a Riad che ha visto trionfare i rossoblù ai rigori. Diretta in esclusiva a pagamento su DAZN.

La capolista Inter riparte nel 2026 dalla sua bestia nera recente, il Bologna. Tante amarezze di fronte ai rossoblù arbitri di ben due scudetti – persi dall'Inter – e della più recente finale di Supercoppa Italiana, traguardo raggiunto dai ragazzi di Italiano ai rigori contro i nerazzurri. Chivu però ha la garanzia di poter osservare, malgrado la classifica cortissima, tutti dall'alto verso il basso con il primato solitario in classifica. Frutto della pesante vittoria di misura a Bergamo contro l'Atalanta. Il Bologna è sempre nella zona che vale l'Europa, oramai salda realtà del nostro campionato e che proverà a fare l'ennesimo sgambetto ai nerazzurri che ha spesso messoin difficoltà.

Partita: Inter-Bologna

Quando: domenica 4 gennaio 2026

Orario: 20:45

Dove: San Siro (Milano)

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 18a giornata di Serie A

Dove vedere Inter-Bologna in TV: la diretta a pagamento

Inter-Bologna è una gara trasmessa in esclusiva assoluta da DAZN che detiene i diritti di tutta la Serie A. Una gara a pagamento, riservata ai soli abbonati che potranno vederla in TV con una Smart collegata a internet (via cavo o wireless, oppure attraverso una console di gioco).

Inter-Bologna, dove vederla in diretta streaming: l'orario

A pagamento, e in esclusiva, anche per il live streaming che può essere seguito attraverso l'app dedicata o il sito ufficiale di DAZN, dazn.it loggandosi. L'inizio del match è fissato per le 20:45-

Inter-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Anche contro il Bologna mancheranno Bonny, Acerbi e Dumfries. Dunque per Chivu scelte quasi obbligate per l'11 titolare contro i rossoblù a San Siro. Il 3-5-2 è praticamente fatto, con la probabile conferma sull'out destro di Luis Henrique e in difesa di Bisseck. Per Italiano buone notizie con Freuler che prova a tornare dal 1’ dopo una prolungata assenza e Cambiaghi di nuovo arruolabile in avanti, con Ravaglia sempre in porta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.