Inter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L'Inter dovrà mettere in scena una grande rimonta nel ritorno dei playoff a San Siro per assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale della Champions League contro il Bodo/Glimt. Nella gara d'andata giocata una settimana fa i norvegesi hanno vinto per 3-1, un risultato che non sbarra le porte ma che rende molto complicata la missione. I nerazzurri hanno anche perso Lautaro Martinez per un infortunio che lo terrà fuori dal campo per circa un mese: è una situazione delicata per Cristian Chivu che in Europa si ritrova costretto a inseguire, contrariamente a quanto accade in campionato dove la sua squadra è prima in solitaria.

Nell'ultima partita ha vinto per 2-0 contro il Lecce e a decidere la sfida sono stati i giocatori entrati dalla panchina, tenuti da parte nel progetto di rotazione ideato dall'allenatore per concedere a tutti un po' di respiro nonostante gli infortuni che limitano le sue scelte. L'assenza più grande sarà quella dell'attaccante argentino che verrà sostituito da Pio Esposito per fare coppia con Thuram: insieme cercheranno di stanare la difesa norvegese che non avrò più dalla sua parte il fattore casa, un campo dove sono cadute molte big negli ultimi anni.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in TV e streaming

L'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Bodo oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV in esclusiva su Sky, attraverso Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre la partita verrà trasmessa anche in streaming: per gli abbonati Sky è disponibile l'app SkyGo, funzionante su tutti i dispositivi mobili, e in alternativa ci sarà la diretta streaming in contemporanea su NOW.

Le probabili formazioni di Inter-Bodo Glimt

La grande assenza nell'inter è Lautaro Martinez, al suo posto ci sarà Pio Esposito con Thuram. A centrocampo ci sarà Calhanoglu, recuperato dopo il problema fisico e affiancato da Barella e Zielinksi. Per il Bodo invece gli unici indisponibili sono Bro Hansen e Sunday.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.