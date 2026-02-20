Serie A
Infortunio Lautaro Martinez, il bollettino dell’Inter è pesante: come sta e quante partite salta

Lautaro Martinez rischia di saltare il derby contro il Milan per un risentimento muscolare al soleo: quando tornerà in campo l’argentino dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire contro il Bodo.
A cura di Ada Cotugno
Il bollettino diramato dall'Inter sulle condizioni di Lautaro Martinez lascia tutti i tifosi dell'incertezza. Il capitano nerazzurro ha riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, come hanno evidenziato gli esami sostenuti alll'Istituto Humanitas di Rozzano e sui tempi di recupero c'è molta incertezza. Il rischio di lesioni al polpaccio è stato scongiurato, ma non è ancora chiaro se Cristian Chivu riuscirà ad averlo a disposizione per il derby di Milano contro il Milan che si giocherà all'inizio del mese di marzo. La prossima settimana verrà sottoposto a nuovi accertamenti, ma al momento a sensazione è che l'argentino rischia di guardare la sfida Scudetto dalla tribuna se verrà confermato il possibile stop di un mese.

Quando torna in campo Lautaro dopo l'infortunio

L'attaccante è uscito dal campo dolorante durante la partita contro il Bodo/Glimt nei playoff di Champions League riportando un problema muscolare che aveva fatto scattare l'allarme. Non si tratta una lesione, che avrebbe richiesto molto tempo per la guarigione, ma di un risentimento muscolare al soleo che dovrà essere valutato con molta attenzione per evitare rischi inutili. È un problema delicato che arriva nel momento più caldo di tutta la stagione: l'Inter si gioca l'accesso agli ottavi di finale e anche lo Scudetto che passerà dalla sfida contro il Milan in programma all'inizio del mese di marzo.

Lautaro Martinez ci sarà? È il grande interrogativo che attanagli Chivu e anche i tifosi, ma al momento le previsioni non infondono grande ottimismo. L'attaccante potrebbe restare out per almeno un mese secondo le valutazioni attuali, ma i nuovi controlli della settimana prossima potrebbero far cambiare i tempi di recupero. Salterà sicuramente il Lecce, il ritorno di Champions contro il Bodo, il Genoa e l'andata di Coppa Italia contro il Como. Da valutare la presenza nella gara successiva che sarebbe proprio il derby contro il Milan, attualmente a rischio: il giocatore potrebbe non recuperare in tempo e tornare direttamente dopo la sosta per le nazionali di marzo, lasciando l'Inter senza il suo capitano anche contro l'Atalanta. Il prossimo 27 marzo Lautaro dovrebbe partecipare alla finalissima in Qatar tra Argentina e Spagna, ma potrebbe essere costretto a saltare la gara.

