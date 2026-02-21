Chivu indovina i cambi e l’Inter vince anche a Lecce, con i subentrati: Mkhitaryan e Akanji decisivi

Un primo tempo sottotono, un gol di Dimarco a inizio di ripresa annullato dal VAR per fuorigioco. Troppo poco per avere la meglio del Lecce e per trovare la vittoria Chivu deve mettere mano alla squadra. Così, due neo entrati, Mkhitaryan e Akanji risolvono il match.

Altra vittoria e altro, momentaneo, allungo in classifica. L'Inter sbanca il Via del Mare non senza difficoltà ma risolve una gara complicata soprattutto per i meriti di un Lecce ordinato e compatto. Dopo un primo tempo stentato e il gol di Dimarco annullato dal VAR a inizio ripresa, Chivu ribalta la formazione iniziale e trova la chiave di lettura corretta: e vince grazie a due subentrati, Mkhitaryan e Akanji. Tanti, tantissimi fischi per Bastoni dal primo minuto al momento della sostituzione.

L'Inter arriva al Via del Mare dopo la batosta europea rimediata con il Bodo solo pochi giorni prima, a temperature polari a fronte del caldo salentino. Con una squadra rimaneggiata anche nella qualità con tante assenze tra squalifiche e infortuni, tra cui pesa tantissimo quello di capitan Lautaro, e scelte di un Chivu che rilegge gli 11 titolari cercando di fare necessità virtù. Ne nasce un match equilibrato con le folate nerazzurre per cercare di spaccare una partita che non decolla mai, anche grazie a Falcone che salva il salvabile quando viene chiamato in causa.

Lato Inter in difesa mai una preoccupazione seria ma ciò che manca è il mordente offensivo e rileggere in tabellino solo due tentativi reali verso la porta del Lecce è troppo poco per pensare di portare via l'intera posta in gioco. Così come quando su una bella azione corale offensiva interista nata da Thuram e con velo di Pio Esposito, ci pensa Dimarco ad insaccare: con il VAR che annulla tutto per un fuorigioco iniziale del francese. Il Lecce di Di Francesco con il tempo cala di ritmo, si chiude a riccio, trema ma non crolla e il finale di partita vede un'Inter che prova a cambiare le sorti anche grazie ai cambi di Chivu alla ricerca di una vittoria che metterebbe al riparo da eventuali ritorni in classifica.

La costanza e la voglia premia però l'Inter che riesce a sbrogliare una gara più che complicata per i meriti del Lecce, fino alla conclusione di Mkhitaryan, appena buttato nella mischia da Chivu che legge la scelta corretta per spezzare gli equilibri e riportare sui binari in discesa il finale di partita dove i nerazzurri ritrovano il sorriso anche grazie al raddoppio di Akanji.