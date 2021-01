L'Inter potrebbe cambiare proprietà? Suning e la famiglia Zhang sono disposti a farsi da parte? Sono queste le domande che in questi giorni alimentano i pensieri dei tifosi interisti che, davanti a una squadra pronta finalmente a giocarsi alla pari sul campo con la Juventus il sogno scudetto, seguono con attenzione anche le evoluzioni aziendali del proprio club. Che non sarà più totalmente in mano al Gruppo Suning visto l'interesse confermato di BC Partners che vuole entrare nella proprietà nerazzurra.

I discorsi tra i due colossi sono stati già avviati nel periodo di pausa natalizia con voci e smentite su un possibile passaggio di mano da Suning ad altri investitori. Notizia smentita ufficialmente dalla famiglia Zhang che però ha avviato contemporaneamente una cessione delle quote di minoranza che riguardano il club nerazzurro tra gli asset più importanti del gruppo. Dunque, se nel breve periodo nulla cambierà in seno all'Inter, qualcosa all'orizzonte di nuovo per forza di cose accadrà.

L'Inter è in crisi finanziaria? Al momento no. La società sta subendo l'onda d'urto del Covid e delle restrizioni che ancor oggi attanagliano il mondo del pallone come ogni altro settore finanziario. La famiglia Zhang ha imposto un autofinanziamento, riducendo al minimo le spese e le uscite, nel tentativo di limitare le perdite. Ma parlare di un crollo economico e di un'Inter in difficoltà e – dunque – costretta alla vendita è al momento sbagliato.

Perché Suning cerca nuovi partner per l'Inter? Al momento il capitale del club nerazzurro è posseduto per circa il 70% da Suning e per il restante 30% dal fondo di Hong Kong, LionRock. BC Partners è uno dei più importanti investitori finanziari europei e seguendo operazioni da oltre 300 milioni spinge per le acquisizioni aziendali. Nel caso dell'Inter, però, Suning al momento è disposta a cedere solo quote di minoranza, coinvolgendo nuove realtà unicamente per incrementare i fondi finanziari (nel breve periodo) e non quelli industriali (nel lungo periodo)

Chi è BC Partners? BC Partners è un'azienda internazionale di private equity specializzata in buyout e acquisizioni che finanziano in Europa e Stati Uniti in qualsiasi settore industriale, anche in quello sportivo. E' stata fondata abbastanza recentemente, nel 1986, con sede a Londra e uffici a Parigi, New York, Milano e Amburgo. Questi potenziali acquirenti sembrano orientati a valorizzare l’Inter tra 400 e 500 milioni, oltre il debito netto che si aggirerebbe sui 350-400 milioni.

Cosa cambierà con un loro ingresso nel club nerazzurro? Al contrario della paura di leggere l'eventuale cessione di Suning a BC Partners di iniziali quote di minoranza e poi di maggioranza, queste relazioni finanziarie sarebbero indirizzate alla rivalutazione della società Inter. BC storicamente effettua sulle aziende in cui entra un investimento che ha come obiettivo la rivalutazione nell'arco di un breve periodo (4-5 anni) di un raddoppio del valore (con un incremento del 10-15% ogni stagione).