Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella potranno raggiungere il ritiro della Nazionale di Mancini? L'Agenzia di Tutela della Salute di Milano ha dato l'ok al possibile spostamento a Parma (dove gli azzurri scenderanno in campo contro l'Irlanda del Nord per la prima delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2022) dei tre nerazzurri, se l'esito dell'ultima tornata di tamponi a cui si sono sottoposti sarà negativo.

Nella giornata di domani, mercoledì 24 marzo Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi potrebbero dunque lasciare Milano e spostarsi alla volta del ritiro della Nazionale di Mancini che sta preparando le prime gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar. I tre calciatori dell'Inter sono rimasti alla Pinetina pur essendo risultati negativi ai tamponi effettuati nella scorsa settimana, dopo i 4 casi di positività all'interno della formazione milanese (D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino) che aveva portato al rinvio del match in programma inizialmente sabato sera contro il Sassuolo.

I 3 convocati dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini dunque non hanno potuto raggiungere Coverciano, per una situazione che però potrebbe cambiare nelle prossime ore. L'Agenzia di Tutela della Salute ha aperto alla possibilità di un isolamento fiduciario a Parma, ovvero dove gli azzurri giocheranno giovedì contro l'Irlanda del Nord. Una prospettiva che potrà concretizzarsi domani, nel caso in cui gli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti i 3 calciatori diano esito negativo. Se così fosse dunque i calciatori potranno raggiungere l'Emilia, e toccherà poi al dipartimento della sanità locale scegliere se consentire ai calciatori di interrompere l'isolamento consentendo loro di tornare a lavorare agli ordini di Roberto Mancini, come accaduto per i nazionali stranieri che già ieri sono tornati nei rispettivi Paesi. Una situazione che non può che far sorridere il selezionatore.