In casa Inter è arrivato il via libera per gli stranieri convocati dalle nazionali. L'esito negativo dell'ultima tornata di tamponi molecolari ha consentito ai nazionali di ottenere il via libera da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute, per rispondere in maniera affermativa alla chiamata delle rispettive nazionali. Ecco allora che Skriniar, Lukaku, Perisic, Brozovic, Hakimi, Radu e Christian Eriksen sono partiti alla volta dei loro Paesi. I vari nazionali non hanno dunque perso tempo per tornare nei rispettivi Paesi attraverso mezzi privati, e mettersi al servizio degli staff tecnici e delle varie giurisdizioni locali che decideranno poi se potranno o meno scendere in campo, anche alla luce del periodo di stop da cui sono reduci.

Ora bisognerà capire cosa succederà ai nazionali italiani, ovvero Bastoni, Barella e Sensi. Per loro resta valido il "blocco" dell'Ats, anche se la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il Commissario tecnico Roberto Mancini non ha perso le speranze di poter fare affidamento su di loro: "Mi dispiacerebbe non averli con me, vediamo tra oggi e domani cosa accadrà – dice il Ct – Pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Speriamo di averli tra oggi, domani e mercoledì".