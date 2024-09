video suggerito

Lo sfogo di Mancini che lancia l’allarme in Arabia: “Troppi stranieri, ho 20 giocatori in panchina” Roberto Mancini chiedi un aiuto ai vertici del calcio arabo per via dei tanti stranieri in campionato. Il CT dell’Arabia lancia l’allarme: “Ho 20 giocatori in panchina nei club”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini non decolla. L'ex Ct dell'Italia campione d'Europa nel 2021 è reduce dal deludente pareggio contro l'Indonesia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. L'Indonesia è anche la nazionale col peggior ranking del gruppo C e forse anche per questo l'allenatore italiano al termine della partita si è sfogato. Un'occasione sprecata per l'Arabia che però, secondo il CT, è fortemente penalizzata dall'arrivo dei tanti stranieri che tra lo scorso anno e questa stagione fanno parte del campionato della Saudi League.

"I giocatori della nazionale saudita devono partecipare come giocatori chiave con i loro club – ha detto lo stesso Mancini che è stato nominato CT nell'agosto dell'anno scorso dopo un percorso di cinque anni alla guida dell'Italia -. Ci sono troppi stranieri nel campionato, ho 20 giocatori seduti in panchina durante le partite delle loro squadre". Mancini ha detto che c'è bisogno di una maggiore cooperazione tra la nazionale e i club. L'Arabia ha di fatto bisogno di una scossa dopo aver vinto solo due delle sue ultime cinque partite nelle competizioni ufficiali.

Roberto Mancini in campo con i calciatori dell'Arabia.

Le parole di Mancini che chiede un aiuto per far giocare più calciatori arabi in campionato

Il Ct azzurro dunque chiude un supporto all'Arabia. Vuole che venga dato maggiore spazio ai giocatori della Nazionali che non riescono più a giocare offuscati dai tanti campioni provenienti dall'Europa e pagati a peso d'oro. Nella Saudi Pro League infatti ciascuna squadra può tesserare 10 stranieri, che poi sono regolarmente tra i titolari. Non viene escluso nessuno. Un problema, dunque, quello sollevato da Mancini, che potrebbe portare i vertici del calcio saudita a cercare una soluzione che possa facilitare anche la Nazionale.

La sfida dell'Arabia Saudita di domani contro la Cina sembra essere già fondamentale per il cammino della nazionale di Mancini in queste qualificazioni. Ma i problemi da risolvere, specie in campo dal punto di vista tecnico e tattico, sono tanti: "Abbiamo avuto problemi a sfruttare le occasioni, evidenti nelle ultime partite", ha detto Mancini che spera in una vittoria che possa anche far tornare il sereno in una nazionale in evidente difficoltà in questo momento. L'Arabia Saudita è ora ferma a un punto in classifica insieme all'Indonesia con Giappone e Bahrein a 3 punti.