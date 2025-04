video suggerito

Due giocatori del Valladolid si prendono a pugni in panchina: la surreale scena in diretta TV Il Valladolid è oramai ad un passo dalla matematica retrocessione in Seconda Divisione e i nervi all'interno della squadra sono sempre più tesi. Ultimo esempio, la lite scoppiata in panchina tra Pérez e Latasa, mentre in campo la squadra perdeva 3-0 in casa contro il Getafe.

A cura di Alessio Pediglieri

Una scena a dir poco imbarazzante che ha fatto immediatamente il giro delle televisioni e non solo spagnole: mentre si trascinava verso la fine la partita tra il Real Valladolid e il Getafe, con quest'ultimo avanti ben 3-0 in trasferta, due giocatori del club di casa sono stati protagonisti di uno squallido siparietto che ha scoperchiato la profonda crisi che sta attraversando la squadra. Luis Pérez e Juanmi Latasa sono arrivati alle mani con il terzino che ha provato ad aggredire il compagno seduto vicino in panchina.

Il Real Valladolid sta vivendo una situazione drammatica, con la squadra in cammino verso la retrocessione in Seconda Divisione: una situazione che si è rispecchiata ancora una volta in campo con un clamoroso tonfo interno contro il Getafe e ha avuto enormi ripercussioni anche in panchina dove la tensione si è mostrata evidente a metà ripresa, con il risultato già irrimediabilmente compromesso. Mentre la squadra crollava sul campo del José Zorrilla di fronte ai propri tifosi, sulla panchina di casa si è consumata una delle scene più brutte della stagione: Luis Pérez e Juanmi Latasa hanno avuto una discussione che si è conclusa con il tentativo del terzino di attaccare l'attaccante, sferrandogli un pugno.

La zuffa in panchina tra i due giocatori del Valladolid

L'episodio si è verificato dopo l'immediata di Latasa che si è seduto in panchina a seguire il match da bordo campo. Un'improvviso confronto verbale, un evidente battibecco lui e Pérez si è improvvisamente acceso fino a sfuggire da ogni controllo, concludendosi con un tentativo di pugno da parte di Luis Pérez verso l'attaccante. Nel mezzo della discussione, le telecamere di DAZN hanno catturato tutto. Si intuiscono le parole dure di Latasa che si lamentava dalla panchina di quanto fatto in campo: "Questa è una mer*a terribile… Non vedi che non stiamo facendo niente del genere? Questa è una mer*a ". Luis Pérez ha risposto, in modo poco gradito al compagno che ha subito reagito nel peggiore dei modi: "Stai zitto, Luis, dai… Stai solo parlando, macchina ". Da quel momento, e dopo un ulteriore commento di Luis Pérez, Latasa ha risposto di nuovo, questa volta coprendosi la bocca: è stato in quell'attimo che il terzino destro ha tentato di colpire con un pugno la spalla dell'attaccante, frenato unicamente da Cömert che si è trovato tra i due e ha evitato il peggio.

La delusione del tecnico Rubio: "Pessima immagine"

Latasa è rimasto calmo, mentre Luis Pérez ha dovuto essere trattenuto da Cömert per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alla fine, il terzino destro si è alzato e ha lasciato la panchina, per poi ritornarci dopo qualche minuto visibilmente scosso e con il volto coperto. Un'immagine triste che mostra il brutto momento che sta attraversando la squadra del Valladolid , sprofondata in classifica e oramai condannata alla retrocessione in Seconda Divisione. Anche il tecnico del Valladolid, Álvaro Rubio, ha cercato di spiegare cosa ha provato in panchina una volta finita la partita. Una situazione che mette chiaramente in luce la tensione che si respira a Pucela. "Queste sono situazioni difficili da gestire. Non so cosa è successo, ma non è certamente la migliore immagine che possiamo presentare al nostro pubblico in un momento così delicato".