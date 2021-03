In casa Inter, l'emergenza Covid non arretra e l'ultimo comunicato evidenzia un nuovo caso di contagio all'interno del gruppo squadra di Antonio Conte: "A seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. E’ emersa la positività di un componente del gruppo squadra". Il focolaio, dunque, continua a persistere anche se i giocatori della rosa di Antonio Conte, al di là dei quattro casi positivi già da tempo dichiarati, sembrano al momento restare immuni dal coronavirus e le sue varianti. Continuano i protocolli sanitari e l'isolamento, così come il braccio di ferro con diverse federazioni internazionali che vorrebbero aggregabili diversi giocatori.

D'Ambrosio, de Vrji, Vecino e Handanovic restano al momento gli unici quattro giocatori della rosa di Antonio Conte ufficialmente contagiati dal coronavirus. I continui controlli e i giri di tamponi hanno confermato che nessun altro calciatore è risultato positivo malgrado il focolaio persista visto che è stata registrata una positività all'interno del ‘gruppo squadra' come da comunicato del club. Dunque, persiste anche lo stretto controllo sanitario, ma i protocolli anti contagio sembrano stare sortendo gli effetti sperati, senza l'allargarsi dell'epidemia.

Intanto proseguono le polemiche e il braccio di ferro con alcune federazioni che vorrebbero – a fronte anche di questi riscontri confortanti – la possibilità di aggregare giocatori alle proprie nazionali. L'Ats ha fermato ogni attività nerazzurra, dalla partita contro il Sassuolo che si sarebbe dovuta disputare sabato sera agli allenamenti. Vietando qualsiasi spostamento dei giocatori e di tutto il ‘gruppo squadra'. Malgrado ciò, federcalcio come quella belga e quella croata hanno ‘alzato la voce' pretendendo di poter avere in rosa i propri nazionali come Lukaku, Brozovic e Perisic.

Le direttive sanitarie e i protocolli al riguardo sono piuttosto chiari: l'Ats ha fermato tutto, è impossibile pensare che i tesserati nerazzurri possano muoversi, tantomeno si può pensare che possano andare all'estero e poi tornare senza alcun tipo di problemi. Dunque, è chiaro che le richieste formali di alcune federazioni che non demordono non potranno essere avvallate.

Anche nella Nazionale di Roberto Mancini, tra i 38 giocatori convocati configurano due nerazzurri, Bastoni e Barella. Ma la situazione è più che chiara e condivisa: il ct li ha convocati ben sapendo che a decidere saranno solamente le autorità sanitarie preposte.