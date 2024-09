video suggerito

Le liste Champions League ufficiali di Inter, Juventus e Milan: i giocatori scelti e gli esclusi Per la Champions League 2024/2025 le cinque italiane presenti hanno inviato le rispettive liste ufficiali di giocatori utilizzabili. Ecco tutte le scelte di Inter, Juventus e Milan: i giocatori confermati e gli esclusi.

A cura di Alessio Pediglieri

Cinque squadre italiane in Champions League, cinque liste da presentare alla UEFA con l'elenco dei giocatori che faranno parte della rosa per la più importante coppa europea che da questa edizione ha cambiato pelle. Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna hanno così stilato i loro elenchi ufficiali, con le scelte – in alcuni casi anche forti, in altre scontante – tra conferme ed esclusioni.

L'elenco dei giocatori doveva rispettare delle regole ben precise e il gong era entro le 24 di oggi, martedì 3 settembre. Al massimo 25 i giocatori da inserire nella lista A per ogni squadra con almeno 8 che devono essere stati formati in Italia, di cui minimo 4 dal vivaio della squadra di appartenenza. Numero illimitato e modifica possibile fino a ore prima della partita, invece, per la lista B che riguarda i giovani nati dopo il primo gennaio 2003.

La lista Champions della Juventus: c'è anche Arthur

La Juventus ha diffuso la lista Uefa per la Champions League 2024/25 con 28 nomi in totale: 22 nella Lista A e 6 nella Lista B. Tra i primi Thiago Motta ha inserito a sorpresa anche Arthur, nonostante sia considerato un esubero. Assente Filip Kostic, in cerca di una sistemazione all'estero. Douglas Luiz, Conceicao e Koopmeiners inseriti nella lista.

LISTA A

​Portieri: 1 Perin, 29 Di Gregorio, 23 Pinsoglio

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal

​Centrocampisti: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 16 McKennie, 18 Arthur, 19 K. Thuram, 21 Fagioli, 17 Adzic, 22 Weah, 26 Douglas Luiz

​Attaccanti: 7 Conceiçao, 9 Vlahovic, 11 Nico Gonzalez, 14 Milik

LISTA B

10 Kenan Yildiz, 36 Lorenzo Anghelè, 37 Nicolò Savona, 38 Giovanni Daffara, 40 Jonas Rouhi, 51 Samuel Mbangula

La lista Champions dell'Inter: Correa è fuori

Niente Europa per Joaquin Correa con Inzaghi che ha diramato in serata la lista nerazzurra. L'argentino, insieme al connazionale appena arrivato in Italia, Tomas Palacios non farà parte della Champions League per la stagione appena iniziata. Per il resto, nessuna sorpresa particolare a parte che nella Lista B non sono presenti giocatori.

LISTA A

Portieri: 1 Sommer 13, Martinez, 12 Di Gennaro.

Difensori: 15 Acerbi, 28 Pavard, 95 Bastoni, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Augusto.

Centrocampisti: 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 32 Dimarco, 36 Darmian, 2 Dumfries, 17 Buchanan.

Attaccanti: 9 Thuram, 10 Martinez, 99 Taremi, 8 Arnautovic.

LISTA B

Nessuno

La lista Champions del Milan: Jovic escluso da Fonseca

Luka Jovic è il sacrificato in casa Milan con l'ultimo arrivato Abraham, che ne ha preso il posto. Il tecnico portoghese ha deciso di lasciare il serbo fuori dalla lista, così come anche Jimenez e Vos, che non possono far parte della lista B. Ecco i rossoneri che potranno essere convocati per gli impegni in Champions League.

LISTA A

Portieri: 16 Maignan, 42 Terracciano, 57 Sportiello

Difensori: 2 Calabria, 19 Theo Hernandez, 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 28 Thiaw, 31 Pavlovic, 46 Gabbia

Centrocampisti: 4 Bennacer, 8 Loftus-Cheek, 14 Reijnders, 29 Fofana, 80 Musah

Attaccanti: 7 Morata, 10 Leao, 11 Pulisic, 17 Okafor, 21 Chukwueze, 90 Abraham

LISTA B

96 Lorenzo Torriani

La lista Champions del Bologna: le scelte di Italiano

Vincenzo Italiano ha fatto le proprie scelte e ha optato per escludere alcuni giocatori in particolare dalla lista Champions del Bologna. Si tratta di Karlsson e De Silvestri, l'infortunato Cambiaghi, il nuovo acquisto Dominguez ed El Azzouzi.

LISTA A

Portieri: 1 Skorupski, 34 Ravaglia,

Difensori: 2 Holm, 3 Posch, 5 Erlic, 6 Moro, 15 Casale, 19 Ferguson, 20 Aebischer, 21 Odgaard, 26 Lucumi, 31 Beukema, 33 Miranda

Centrocampisti: 7 Orsolini, 8 Freuler, 11 Ndoye, 14 Iling-Junior, 18 Pobega, 22 Lykogiannis,

Attaccanti: 9 Castro, 24 Dallinga, 80 Fabbian

LISTA B

16 Corazza, 23 Bagnolini, 82 Urbanski