L’Inter riaccende le luci a San Siro con una vittoria: Darmian e Calhanoglu battono il Lecce Un gol per tempo basta all’Inter per trovare la prima vittoria in questo campionato nell’esordio a San Siro. A Monza il colpo di testa di Pinamonti regala i tre punti al Genoa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Due stelle cucite sul petto e un ritorno a San Siro in grande stile: l'Inter fa l'esordio nel suo stadio da Campione d'Italia e non delude i tifosi nella partita contro il Lecce, spazzato via per 2-0 con i gol di Darmian e Calhanoglu. È il modo migliore per mettersi alle spalle il pareggio contro il Genoa nella prima giornata e di rispondere a colpo alla sconfitta clamorosa del Milan in casa del Parma.

Nell'altra partita della serata invece il Genoa trova una bella vittoria in casa del Monza, portandosi a quattro punti in classifica ed evitando la sconfitta nonostante qualche errore nel finale.

Darmian apre, Calahnoglu chiude

L'Inter riparte dalle sue certezze, con qualche piccola novità che Inzaghi inserirà nel corso di questa stagione. Serviva qualcosa di forte per rialzarsi dopo il pareggio della prima giornata in casa del Genoa e la risposa migliore è arrivata davanti al pubblico di San Siro che ha atteso a lungo prima di vedere da vicino i Campioni d'Italia, per la prima volta con le due stelle sullo stemma.

Darmian ci ha impiegato appena cinque minuti per accontentare i tifosi: Taremi serve il suo primo assist della stagione per il nuovo compagno che con un colpo di testa non sbaglia e manda il pallone in rete. Il tappo della partita è saltato, ma il Lecce non riesce a rispondere nonostante il grande possesso palla.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma non la fame dell'Inter che al 70′ approfitta di una trattenuta in area ai danni di Thuram per conquistare un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Calhanoglu che anche quest'anno si dimostra infallibile dagli undici metri. Il turco segna il 2-0 e sigilla la prima vittoria stagionale dei nerazzurri che condannano il Lecce, fermo ancora a 0 punti in classifica dopo due partite.

Pinamonti regala la vittoria al Genoa

Pochi chilometri più in là il Genoa espugna il campo del Monza nel segno di un ex Inter. Sembra una casualità, ma a decidere la partita con un gol ci pensa Pinamonti che nei minuti di recupero del primo tempo con un colpo di testa segna un gol pesantissimo arrivato su un bell'assist di Sabelli.

Nel secondo tempo il Monza prova a ritagliarsi qualche occasione per riaprire la partita e la più grande arriva sui piedi di Caprari che tenta il tiro dalla distanza e trova una traversa clamorosa che fa tremare gli avversari.