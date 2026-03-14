Inter-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Inter-Atalanta è il match valido per la 29a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Palladino si giocherà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 15. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Inter-Atalanta è il match valido per la 29a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Cristian Chivu e quella di Raffaele Palladino si giocherà oggi, sabato 14 marzo, con calcio d'inizio alle ore 15:00 allo stadio Meazza. I nerazzurri arrivano a questa partita dopo aver perso il derby contro il Milan restando comunque a +7 dalla seconda posizione occupata proprio dai rossoneri. Umore diverso per la Dea che oltre ad aver pareggiato in casa 2-2 contro l'Udinese è reduce soprattutto dal brutto e pesante ko in casa contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League.

Chivu in formazione dovrebbe recuperare in attacco Thuram pronto a fare coppia con Pio Esposito. Nella Dea invece spazio ancora a Scamacca. Difficile pensare a un turnover Champions considerando l'impresa che la squadra di Palladino dovrebbe fare in Germania per ribaltare lo svantaggio di 5 gol. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming la partita e sulle formazioni.

Dove vedere il match Inter-Atalanta e a che ora in diretta TV e streaming

La sfida tra Inter e Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN visibile a tutti gli abbonati. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet facendo accesso con le proprie credenziali. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto un abbonamento ‘Zona DAZN' la partita si potrà vedere anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match di San Siro è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Chivu nell'Inter punta su Pio Esposito in attacco al fianco di Thuram. Dimarco giocherà alto a sinistra con Dumfries e non Luis Enrique dall'altra parte sulla destra. In mediana Barella, Zielinski e Mkhitaryan.

Atalanta con Scamacca unico terminale offensivo supportato da Samardzic e Zalewski. Sulle fasce ancora Bernasconi a sinistra con Zappacosta a destra. Ederson potrebbe accomodarsi in panchina.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.