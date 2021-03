L'Inter soffre ma vince 1-0 contro l'Atalanta. Il Monday Night della 26a giornata è deciso da un gol di Milan Skriniar. Conte vince un altro scontro diretto e resta saldamente al comando della Serie A. I nerazzurri tornano ad avere 6 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus (che ha una partita in meno). L'Atalanta resta invece al quinto posto.

Super Handanovic

Il primo tempo non è estremamente spettacolare, ma si gioca a un'intensità elevata. L'Atalanta, tra il 37′ e il 38′, ha le occasioni migliori del primo tempo, in un minuto ha due volte la chance di passare in vantaggio. Handanovic si supera su Zapata, poi Skriniar salva sulla linea. L'Inter non riesce a imbeccare mai Lukaku e Lautaro controllati benissimo da Djimsiti e Romero, velocissimo e in grande forma. L'equilibrio è enorme e in panchina Conte ha uno scambio di vedute forte con l'arbitro Mariani che lo ammonisce.

Il gol di Skriniar

Nella ripresa Gasperini manda in campo Ilicic, rende l'Atalanta più offensiva ma il gol lo segna l'Inter che al 53′ passa con Skriniar lesto a girare al volo un pallone vagante, tiro all'angolino e niente da fare per Sportiello. Quello è l'unico tiro verso la porta dell'Inter in tutta la partita. Cinque minuti dopo Lukaku ha la chance di raddoppiare, ma mentre sta per battere viene anticipato da Toloi, pallone in corner. Negli ultimi venti minuti Zapata chiede il cambio e viene sostituito da Muriel. Il finale è tutto di marca atalantina.

Gasperini vuole il pari, modifica il modulo della sua squadra, che ci crede fino all'ultimo secondo e cerca l'1-1. Pasalic ha l'occasione migliora, il tiro al volo è splendido, ma il pallone termina fuori. Conte rinforza il centrocampo con Gagliardini e sostituisce Lautaro con Sanchez e riesce a blindare la porta di Handanovic, uno dei migliori. L'Inter vince 1-0 e sale a 62 punti, per l'Atalanta un ko pesante se si pensa alla classifica, ma dal punto di vista del gioco i bergamaschi hanno offerto un'altra bella prestazione, è mancato ‘solo' il gol.