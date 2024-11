video suggerito

Inter-Arsenal, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Inter-Arsenal è la partita della 4ª giornata del girone unico di Champions League che si gioca alle 21. Diretta tv e streaming in chiaro su Amazon Prime Video (ma solo per abbonati). La probabile formazione dei nerazzurri contro i Gunners. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inter ospita l'Arsenal al San Siro nella sfida della 4ª giornata della fase a girone unico della Champions League: i nerazzurri di Inzaghi cercano conferme e tre punti fondamentali per la classifica unica contro un'avversaria insidiosa. La partita Inter-Arsenal si gioca questa sera alle ore 21:00, diretta TV e streaming, anche gratis, su Prime Video. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

La squadra di Simone Inzaghi proverà a sfruttare il fattore campo per battere gli inglesi così da ottenere un duplice beneficio: consolidare la propria posizione (attualmente 7ª con 7 punti) tra le prime 8 (che consente l'accesso diretto agli ottavo di finale), tenere a bada una potenziale concorrente (il club londinese è 9°, in zona playoff). I nerazzurri sono reduci dalla vittoria sofferta a Berna contro lo Young Boys: decisivo il gol di Thuram al 94° dopo l'errore dal dischetto commesso da Arnautovic. Successo di corto muso anche per i Gunners che a Londra hanno sconfitto (1-0) lo Shakhtar Donetsk.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Inzaghi valuta ancora le condizioni di Acerbi che potrebbe partire dalla panchina insieme a Calhanoglu. Non ci sarà Carlos Augusto, in dubbio anche Bastoni e Dimarco in vista della delicata sfida con il Napoli di domenica sera. L'attacco nerazzurro sarà affidato a Lautaro e Taremi. Per quanto riguarda l'Arsenal, Arteta in campo con il 4-3-3 Saka, Havertz e Martinelli in attacco.

Partita: Inter-Arsenal

Dove: Meazza di San Siro, Milano

Quando: mercoledì 6 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, 4ª giornata

A che ora e dove vedere Inter-Arsenal in diretta TV: la partita non è in chiaro

Per la seconda volta consecutiva l'Inter sarà trasmessa in diretta tv su Amazon Prime Video: la sfida contro l'Arsenal rientra nel pacchetto di match che al mercoledì sera va in onda sulla piattaforma online. Per vederla in tv e in chiaro gli abbonati potranno farlo sulla smart tv utilizzando la app. A raccontare la partita in telecronaca ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. L'intero evento sarà coperto anche con servizi e commenti nel pre-partita (a partire dalle 19:30) presentati da Giulia Mizzoni, che interpellerà la squadra di talent (gli ex calciatori) selezionati per l'occasione. Interventi durante e dopo la gara, oltre alle stesse interviste, da parte di Alessia Tarquinio.

Inter-Arsenal dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Inter-Arsenal sarà visibile sempre su Amazon Prime Video solo agli abbonati. la si potrà seguire accedendo alla finestra dell'evento attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito, inserendo le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Inter-Arsenal

Inzaghi e Arteta schierano le migliori formazioni possibili per un match che può rappresentare una svolta in questa prima fase. Nerazzurri in campo con la coppia d'attacco Lautaro-Taremi, pronto a rilevare Thuram, Havertz e Martinelli gli osservati speciali da parte dei Gunners.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Thomas, White, Magalhaes, Timber; Thomas Partey, Rice, Merino; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

Pronostico Inter-Arsenal: chi vince la partita di Champions

Chi vince tra Inter e Arsenal partita di Champions? Il pronostico è molto equilibrato, tant'è che le agenzie di scommesse bancano con quote molto simili le possibilità di vittoria dell'una o dell'altra squadra (2.70). Tra 3.05 e 3.20 la quota per il pareggio, a testimonianza che i bookmakers non propendono per il segno X.