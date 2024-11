Inzaghi alimenta sospetti prima di Inter-Arsenal: “Se guardate il calendario, capita solo con noi”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Dopo essersi riportata ad un solo punto dalla vetta in Serie A, l'Inter è attesa dall'impegnativa sfida in Champions League con l'Arsenal con cui al momento, dopo le prime tre giornate, condivide il secondo posto nella classifica del girone unico a quota sette punti. Un incontro dall'alto coefficiente di difficoltà per i nerazzurri (secondo Simone Inzaghi i Gunners, insieme a Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco, sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale della competizione) reso ancora più complicato dal fatto che precede solo di qualche giorno il big-match in campionato contro la capolista Napoli.

Cosa, quest'ultima, che inevitabilmente potrebbe influire sulle scelte di formazione da parte del tecnico piacentino che però da questo punto di vista è stato chiaro: "Il Napoli non è nei miei pensieri. Faccio un esempio: se domani Bastoni sta bene gioca. Oggi non l'ho provato perché non era al 100%. Devo valutare, oggi era ancora affaticato. Ma mi ha detto ‘mister domani ci sono al 100%'. Oggi ha fatto allenamento leggero senza la partita tattica" ha infatti spiegato l'allenatore dei meneghini nella conferenza stampa che precede il match di San Siro contro l'Arsenal. Ribandendo poi ulteriormente il concetto nel momento in cui è stato chiesto se preferisse vincere in Champions contro i Gunners o la sfida per la testa della Serie A contro la formazione di Antonio Conte in programma domenica prossima: "Il focus è solo su domani, l'Arsenal è una delle squadre più forti d'Europa. L'Arsenal è molto riconoscibile, riconosci il suo gioco anche tra 100 squadre senza sapere il nome. Ha un grande manager" è stata difatti la sua risposta.

Stando alle parole di Simone Inzaghi dunque l'Inter è concentrata esclusivamente sulla sfida con l'Arsenal e anche le sue scelte saranno orientate esclusivamente ad ottenere il successo in Champions senza tenere conto dell'importantissimo match di campionato che l'attende qualche giorno dopo. Durante la conferenza stampa però lo stesso allenatore nerazzurro ne ha approfittato per mandare una stoccata alla Serie A e alimentare sospetti riguardo al calendario: "Robusto turnover non penso. Sto ragionando partita dopo partita. Abbiamo avuto tre big match tutte le volte dopo una partita di Champions. Se guardate il calendario, solo l'Inter ha un big match nel weekend successivo dopo dopo la Champions. Ed è successo tutte le volte, anche contro Juve e Milan" ha difatti chiosato Simone Inzaghi puntando i riflettori sullo ‘sfortunato' calendario della compagine meneghina.