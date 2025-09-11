Insinuazioni meschine su Ruben Neves e la moglie di Diogo Jota, la reazione è rabbiosa

Ruben Neves è stato uno degli amici più stretti di Diogo Jota, oltre ad averne condiviso lo spogliatoio sia nel Wolverhampton che nella nazionale portoghese. La tragica morte a 28 anni dell'attaccante del Liverpool, arso vivo assieme al fratello in un incidente stradale, ha toccato nel profondo il quasi coetaneo Neves, che pur di non mancare al funerale si è sottoposto a un tour de force tornando di corsa in Portogallo dagli Stati Uniti – dove era appena sceso in campo nel Mondiale per Club – e pronunciando poi parole bellissime per Jota. Ruben ha giurato che lo porterà sempre con sé e non farà mancare il suo appoggio alla sua famiglia, in primis alla moglie Rute e ai loro tre figli. È facile immaginare come sia rimasto l'attuale centrocampista dell'Al-Hilal quando ha visto la foto messa in copertina da una rivista portoghese, accompagnata da una didascalia allusiva circa una relazione tra lui e la vedova di Diogo Jota. La reazione di Ruben Neves è stata rabbiosa.

L'orribile copertina della rivista portoghese: insinua che ci sia una relazione tra Ruben Neves e la moglie di Diogo Jota

‘TV Guia' è la rivista che ha messo in prima pagina una foto del calciatore e della moglie di Jota ripresi di spalle in un atteggiamento che sembrava preludere a un bacio, con sotto la frase esplicativa: "Ruben Neves e Rute uniti dopo la morte. Come la vedova di Diogo Jota si appoggia al miglior amico". La combo di foto e testo non è altro che un'insinuazione meschina e vile, oltre ovviamente a essere completamente falsa.

La copertina della rivista portoghese con a fianco la replica rabbiosa di Ruben Neves

Il messaggio rabbioso di Ruben Neves: "Chi l'ha pubblicata non merita di essere felice"

Poco dopo che la copertina è stata pubblicata sul profilo Instagram della rivista, Neves deve essere stato avvisato di questa porcheria e non ha perso tempo per rispondere, non solo smentendo tutto, ma anche esprimendo tutto il suo disprezzo per chi aveva orchestrato e autorizzato a pubblicare quella spazzatura. "Credo sempre nel lato buono delle persone, mi hanno già avvertito di non farlo, mi sono già sbagliato, e non auguro mai il male a nessuno – ha attaccato in un messaggio scritto sotto il post del magazine – La persona che ha messo questa foto sulla copertina della rivista non merita di essere felice, così come la scelta della foto stessa non è stata felice".

Leggi anche Il Portogallo non ritira il numero di Diogo Jota: Ruben Neves scenderà in campo con la sua maglia

Neves porta la bara di Diogo Jota durante il suo funerale: Rute si appoggia sul suo braccio distrutta dal dolore

"Io e mia moglie, Debora Lourenco, stiamo insieme da più di 11 anni, felici, con una famiglia che mi rende orgoglioso, e in 11 anni non siamo mai stati coinvolti in alcuna polemica – ha continuato Neves – Abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare Rute e la sua famiglia nel miglior modo possibile. La scelta di questa foto è tanto infelice quanto la persona che l’ha scelta e quella che l’ha pubblicata. Rispetto il fatto che ognuno abbia il proprio lavoro, rispetto che ognuno voglia dare il meglio di sé, ma non rispetto chi non rispetta gli altri. Ancora una volta, dico che sono orgoglioso della donna che ho al mio fianco, della famiglia che ho. Siamo orgogliosi di Rute, per la forza che ha dimostrato, e siamo qui per tutto ciò di cui ha bisogno, lei lo sa. Grazie".

Il commovente tatuaggio fatto sul polpaccio di Neves: abbraccia il suo amico, per sempre

Appena la scorsa settimana, Neves ha mostrato un nuovo tatuaggio sul polpaccio che lo ritrae mentre abbraccia il compagno con cui ha condiviso larga parte della strada terrena: un omaggio commovente. Sì, Diogo camminerà per sempre col suo amico fraterno Ruben. Il resto è davvero immondizia.