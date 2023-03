Insigne di nuovo infortunato: inizio di stagione maledetto, il Toronto già sprofonda Lorenzo Insigne ha avuto una ricaduta del suo infortunio all’inguine e sarà costretto a restare fuori per le prossime tre o quattro partite del Toronto: la squadra canadese è già nei bassifondi della classifica.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre il suo vecchio Napoli vola verso il terzo Scudetto della sua storia, Lorenzo Insigne vive un inizio di stagione pessimo sia dal punto di vista personale che di riflesso per il suo Toronto, club di Major League Soccer con cui ha firmato l'anno scorso un ricco contratto pluriennale dopo aver lasciato gli azzurri a parametro zero. Il 31enne attaccante campione d'Europa con l'Italia si è infortunato nel primo match di campionato giocato e perso dalla formazione canadese contro il DC United lo scorso 25 febbraio e ha avuto una ricaduta nello scorso fine settimana.

La partita d'esordio stagionale di Insigne era durata poco, poco più di mezzora, prima che l'ex capitano del Napoli si accasciasse sul prato dell'Audi Field di Washington e uscisse toccandosi la parte interna della coscia sinistra: il problema muscolare è stato tale da fargli saltare le successive due gare disputate dal Toronto, un'altra trasferta ad Atlanta e l'esordio casalingo contro il Colombus Crew sabato scorso. Sono arrivati due pareggi per 1-1, che lasciano la squadra allenata da Bob Bradley – in cui sono titolari gli altri due italiani Bernardeschi e Petretta – nei bassifondi della classifica della Eastern Conference.

Momento difficile per Lorenzo Insigne e il suo Toronto

Il Toronto è infatti quartultimo con i soli due punti conquistati finora e vede già mettersi in salita una stagione in cui è chiamato a qualificarsi quanto meno per i playoff, dopo il fiasco dello scorso anno quando l'arrivo tra le fanfare di Insigne e Bernardeschi (oltre a Criscito, poi tornato in Italia) aveva fatto nascere ambizioni di titolo. La verità è che anche quest'anno il club canadese appare essere una squadra con una cifra tecnica complessiva davvero modesta, che difficilmente potrà dire la sua per la vittoria finale.

Ci si è messa poi anche la cattiva sorte, visto che Insigne sarà costretto a restare ai box ancora per un periodo non breve. Il club canadese ha annunciato oggi che il nazionale azzurro venerdì scorso ha subìto una battuta d'arresto nel suo recupero dall'infortunio all'inguine e non sarà disponibile per le prossime tre o quattro partite.

La notizia della ricaduta di Insigne è una mazzata per una squadra che ha dei problemi offensivi cronici, come dimostrano le statistiche di questo inizio di stagione: il Toronto ha una media di soli 6 tiri a partita (di cui 3,3 nello specchio della porta), il minimo di tutte le squadre della Major League, né ha un atteggiamento propositivo in campo, visto che col 44,1% di possesso palla medio è 27simo nella relativa classifica sui 29 club della lega nordamericana.