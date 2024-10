video suggerito

Iniesta in lacrime saluta il calcio ma è un addio con una promessa: “Sentirete ancora parlare di me” Giornata di saluti e tributi per Andres Iniesta che ha dato il proprio addio ufficiale al calcio. Giocato, perché tra lacrime e commozioni c’è anche stato spazio per una promessa: “Lo sapete, sono un testardo. Ho già iniziato ad allenarmi come tecnico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Spagna il calcio si è fermato per applaudire Andres Iniesta che ha dato il proprio addio ufficiale al calcio nella giornata di martedì 8 ottobre dopo averlo anticipato nelle passate settimane. Un evento celebrato dal Barcellona in pompa magna con il club catalano che ha legato gli anni migliori dell' "Illusionista" alla propria storia e che ha vissuto momenti di pura commozione. Ma tra i tanti saluti c'è anche spazio per una promessa che tra le lacrime lo stesso Iniesta dichiara a grande voce: "Continuerete a sentire parlare di me, sto già studiando da allenatore"

L'addio al calcio di Iniesta che diventerà un semplice arrivederci

Non giocherà più, ma non lascerà il calcio che è stato per oltre 20 anni la sua vita: Andres Iniesta lo ha detto a chiare lettere nel giorno più emozionante e difficile della sua vita professionale. Ricevendo l'enorme affetto di un ambiente cui ha dato e ricevuto tantissimo, il "Mago" non è riuscito a rimanere impassibile: "Continuerete a sentire cose da me. Ho ancora intatti entusiasmo e desiderio. Se c'è una parola che può riassumere la mia carriera è l'orgoglio, l'orgoglio di aver lottato e lavorato. E mi conoscete, sono un testardo: sto continuando ad allenarmi a modo mio, per imparare. Ho già iniziato il corso per diventare allenatore".

La grandezza di Iniesta, i messaggi di amici, ex compagni ed avversari

Un campione che è riuscito ad andare oltre il semplice connubio con i colori del Barcellona. Andres Iniesta ha rappresentato per la Spagna la massima espressione calcistica possibile, il migliore nel suo ruolo in una stagione di migliori, vincendo tutto e ripetutamente sia con la Nazionale sia con il suo club. Amato dagli appassionati, idolatrato dai propri tifosi, rispettato da compagni e avversari. Tra i tanti messaggi, due hanno indicato la grandezza del Mago ancor più di quanto già si sapesse. Il saluto di Leo Messi, via social in cui la Pulga è stato di poche parole ma più che significative: "E' stato bellissimo giocare con te. Uno dei compagni di squadra più magici e uno di quelli con cui mi sono divertito di più a giocare".

Leggi anche Mandragora calcia in porta e si fa male: il centrocampista della Fiorentina infortunato esce in lacrime

Poi, il tributo dell'avversario per eccellenza, l'alter ego di mille sfide e Clasici, il Real Madrid. La società di Florentino non è rimasta impassibile e ha voluto rendere il proprio contributo per celebrare il campione: "Dopo l'annuncio di Andrés Iniesta del suo ritiro dal calcio professionistico, il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione desiderano dimostrare il loro riconoscimento, ammirazione e affetto per una delle grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale.

Andrés Iniesta ha contribuito con il suo calcio e i suoi valori a valorizzare questo sport, al di là dei numerosi titoli vinti nel corso della sua carriera. Il suo gol iconico nella finale della Coppa del Mondo in Sud Africa nel 2010 rimarrà per sempre nella memoria di tutti i tifosi spagnoli. Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".