Infortunio per Ferguson, Gasperini costretto al cambio dopo sei minuti in Roma-Parma: cosa è successo

Ferguson costretto a uscire pochi minuti dopo il fischio d’inizio di Roma-Parma per un problema fisico: il club giallorosso attende gli esami per capire l’entità dell’infortunio del suo calciatore e i tempi di recupero.
A cura di Vito Lamorte
Brutte notizie per la Roma: Evan Ferguson ha lasciato il campo dopo pochi minuti nella sfida contro il Parma a causa di un problema fisico. L’ex calciatore del Brighton dopo un contrasto di gioco, si è accasciato al suolo ed è stato costretto a chiedere il cambio al 6’, con Gian Piero Gasperini che ha inserito Bailey al suo posto.

L’infortunio del centrocampista rischia di complicare non solo l’andamento della partita, ma anche i prossimi impegni della squadra in campionato e nelle coppe. Nelle prossime ore lo staff medico giallorosso sottoporrà Ferguson agli esami di rito per chiarire l’entità del problema e stimare i tempi di recupero.

Infortunio per Ferguson, Gasperini costretto al cambio dopo 6 minuti

La scelta iniziale di Gian Piero Gasperini si è rivelata sfortunata: Evan Ferguson, lanciato dal 1′ dal tecnico di Grugliasco insieme a Dybala e Soulè, ha dovuto lasciare il campo dopo appena sei minuti di gioco. L’attaccante della Roma, nel tentativo di proteggere il pallone vicino alla linea laterale, si è scontrato in modo deciso con Valenti. Il contatto, particolarmente duro, si è concluso con un fallo del difensore del Parma che ha messo fuori causa il giocatore giallorosso.

Nel tentativo di recuperare il pallone, Valenti è intervenuto in scivolata da dietro, mancando completamente la sfera e impattando invece sulla caviglia destra di Ferguson. L’attaccante della Roma, con il piede rimasto bloccato al suolo, ha subito una torsione innaturale che lo ha costretto immediatamente a fermarsi.

Al suo posto è entrato Leon Bailey.

Dopo una partenza sprint nel pre-campionato, il calciatore irlandese ha mostrato più di qualche difficoltà nella prima parte di stagione: nelle 9 presenze tra campionato ed Europa League Ferguson ha messo a referto 413 minuti giocati con un solo assist (contro il Pisa alla seconda giornata) e zero gol.

