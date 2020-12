Dries Mertens sta già anticipando i tempi per tornare di nuovo in campo. L'attaccante belga, reduce dal brutto infortunio nel corso della gara del ‘Meazza' contro l'Inter, in cui ha riportato un trauma distorsivo di primo-secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale, si sta allenando in palestra. Prosegue il recupero del centravanti del Napoli che ha pubblicato oggi 4 stories su Instagram in cui ha voluto mostrare ai tifosi partenopei come stia proseguendo la sua riabilitazione.

Esercizi in palestra e quella voglia di lavorare tanto per tornare nuovamente in campo ed aiutare la squadra di Gattuso che in queste ultime giornate sta vivendo dei momenti davvero particolari. Mertens dovrà stare fuori un mese dall'infortunio contro l'Inter ma continuando così, potrebbe davvero tornare presto in campo ed anticipare i tempi anche se non va ovviamente sottovalutato il suo infortunio. Una pedina fondamentale per l'attacco azzurro pronto a brillare in vista di questo 2021.

Vuole accelerare i tempo Dries Mertens e per recuperare dall'infortunio al ginocchio subito contro l'Inter, continua ad allenarsi in palestra anche durante le vacanze. L'attaccante belga si è mostrato su Instagram mentre svolgeva degli esercizi specifici per il ginocchio. Con la solita grinta e determinazione che da sempre l'ha contraddistinto, ‘Ciro' Mertens sembra stia proprio spingendo affinché possa tornare in campo il prima possibile.

In Belgio, sotto l'occhio attento del suo preparatore, Mertens non ha voluto sprecare neanche un minuto di queste festività natalizie proprio perché vuole essere a disposizione di Gattuso nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è quello di essere pronto per la sfida del prossimo 17 gennaio contro la Fiorentina allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli.