Infortunio in allenamento per Ribery, Salernitana preoccupata per gli scontri diretti La Salernitana deve fare i conti con la tegola dell’infortunio di Franck Ribery. L’esperto francese, fiore all’occhiello dell’ultima sessione di mercato, è finito ko nel corso dell’ultimo allenamento e le sue condizioni preoccupano Castori. La speranza è quella di non perderlo a lungo, in vista dei prossimi scontri diretti.

A cura di Marco Beltrami

Una brutta notizia ha rovinato la ripresa dei lavori in casa Salernitana. La squadra di Castori reduce dal primo successo in Serie A, ha perso Franck Ribery per infortunio. L'esperto calciatore francese si è fermato nel corso dell'allenamento odierno a causa di un problema fisico alla caviglia. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma filtra preoccupazione in vista dei prossimi scontri diretti che attendono i campani.

Una tegola, anzi tre per Davide Castori. In un comunicato ufficiale, la Salernitana ha annunciato lo stop di 3 giocatori. Si tratta di Ribery, Gondo e Bogdan, tutti finiti ko durante la seduta odierna: "Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore".

Preoccupano soprattutto le condizioni dell'ex Bayern Monaco che è uno dei punti di forza della Salernitana e che potrebbe andare incontro ad un lungo stop. Bisognerà valutare l'entità del problema e della distorsione alla caviglia, con la speranza che non sia grave. Infatti la squadra ha bisogno dell'esperienza del francese in vista dei prossimi tre delicati impegni del campionato, tutti scontri diretti. La Salernitana infatti affronterà nell'ordine Spezia, Empoli e Venezia, prima del derby contro il Napoli. Ribery che finora ha collezionato 4 presenze con 246′ all'attivo potrebbe essere l'arma in più dei granata che vogliono ritrovarlo il più presto possibile per sfruttare la scia dell'entusiasmo per la vittoria sul Genoa.