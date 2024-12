video suggerito

Incredibile gol annullato al Venezia contro il Cagliari: Pohjanpalo aveva un tacchetto in fuorigioco Pohjanpalo con un tacchetto in fuorigioco in occasione del gol annullato al Venezia contro il Cagliari. La rete di Oristanio cancellata dal VAR per un piccolissimo dettaglio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Venezia nel secondo tempo aveva trovato il gol del 2-0 grazie al gol messo a segno da Oristanio. L'ex di turno non esulta ma fa esplodere il Penzo che sapeva benissimo quale importanza avesse quella rete in ottica salvezza. Dopo l'esultanza da parte del giocatore e dei compagni di squadra insieme a tutto il popolo dei lagunari, ecco arrivare la doccia fredda: fuorigioco. Dopo un check col VAR l'arbitro Guida annulla proprio per posizione irregolare di Pohjanpalo al momento dell'assist decisivo per Oristanio. Ma si tratta di un fuorigioco impercettibile.

Le immagini mostrate successivamente in diretta tv dalla sala VAR mostrano perché sia stata annullata quella rete ai padroni di casa. Ebbene Pohjanpalo apparentemente sembra in linea col difensore del Cagliari ma in realtà l'attaccante dela Venezia aveva un tacchetto in fuorigioco. Per una questione di millimetri dunque il Venezia non è riuscito a raddoppiare nonostante poco dopo sia stato Sverko a segnare il gol del 2-0. Ma resta comunque incredibile come sia stato negato il gol a Oristanio anche se a norma di regolamento era tutto corretto.

Il momento in cui Pohjanpalo fa l'assist per Oristanio.

Una rete, quella di Oristanio, che fortunatamente per il Venezia non riesca di rovinare la partita preparata da Di Francesco e dunque la vittoria finale. Già, perché poco dopo questo episodio arriva il raddoppio regolare dei lagunari. Inserimento di Sverko perfetto. Il giocatore del Venezia riesce a saltare tutta la difesa sarda. Lo stesso Sverko poi arrivato in area di rigore scivola e cadendo riesce a toccare il pallone mandando fuori giri Sherri e depositando la palla in rete. È il gol che vale il 2-0 momentaneo per i padroni di casa.

Il Venezia nel finale riesce a difendere il risultato nonostante il gol annullato

Di Francesco però poco dopo subisce il gol del 2-1 ad opera di Pavoletti dopo l'iniziativa di Augello. E qui, dopo un finale di sofferenza, arriva il rammarico per quel quel annullato che forse avrebbe resto il recupero della partita più tranquillo. La sensazione dal campo era stata subito quella che Pohjanpalo potesse essere in fuorigioco ma di certo non in quel modo millimetrico. L'attaccante infatti era riuscito a trovare perfettamente il tempo di fare sponda per il proprio compagno di squadra propiziando l'inserimento di Oristanio, ma il suo tacchetto era oltre.