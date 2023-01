In Inghilterra esaltano il ‘De Zerbi-ball’, il Brighton annienta il Liverpool e ora sogna l’Europa In Premier League sono impazziti per il ‘De Zerbi-ball’ dopo la super vittoria del Brighton sul Liverpool per 3-0: ora i Seagulls sognano l’Europa.

A cura di Vito Lamorte

Il Brighton di Roberto De Zerbi sta stupendo tutti. La squadra dell'omonima città dell'East Sussex sta facendo un campionato di primissimo livello e oltre la Manica ormai non si parla d'altro che di ‘De Zerbi-ball'. L'allenatore italiano è arrivato sulla panca dei Seagulls il 18 settembre 2022 e in pochissimi mesi ha conquistato tutti, sia i suoi tifosi che la critica britannica.

L'ex allenatore di Sassuolo, Shakhtar Donetsk, Benevento e Foggia da quando ha assunto la guida del Brighton ha continuato il lavoro lasciato Graham Potter ma ha inserito man mano dei principi di gioco sempre più suoi e ha dato un'impronta precisa alla squadra.

L'inizio non è stato semplice ma i giocatori hanno seguito il loro tecnico e pian piano sono passati dal 3-4-2-1 che caratterizzava il corso precedente con il modulo 4-2-3-1, pur partendo dagli principi e mentalità di Potter. Le ultime difficoltà con Trossard, che è finito fuori squadra per motivi disciplinari, non hanno impedito al tecnico italiano di trovare soluzioni alternative e intorno al suo lavoro c'è grande entusiasmo.

La mano di De Zerbi è evidente perché dopo la sosta il Brighton si è ripresentato ben piantato su concetti tecnico-tattici che hanno creato un’identità di squadra molto precisa, con il possesso palla da sviluppare attraverso il gioco di posizione e la ricerca dei mezzi spazi, con connessioni sempre coraggiose in verticale tra i vari reparti.

La mediana con Caicedo e MacAllister è un connubio di qualità e grande dinamismo, oltre che di velocità di pensiero, e il trio alle spalle della punta vede Lallana sulla trequarti con le frecce Mitoma e Marsh pronte a correre sempre in avanti. La pressione in avanti e la riaggressione, in alcune situazioni, permettono di recuperare il pallone velocemente per cercare nuovamente di offendere.

Forse la mossa più interessante di De Zerbi è stata riproporre Pascal Groß come terzino destro, una posizione in cui ha giocato solo occasionalmente con Potter. Groß ha iniziato la stagione meravigliosamente come centrocampista offensivo, ma ha continuato la sua ottima forma da gol solo dalla sua nuova posizione. Molto interessante anche il ruolo che ha cucito addosso a Pervis Estupiñán, padrone della fascia sinistra che è sempre pronto a lanciarsi in avanti per supportare l'azione offensiva. Oltre ai laterali, c'è una solida partnership tra Lewis Dunk e Levi Colwill, che danno sicurezza alla fase difensiva.

L'ultima dimostrazione è arrivata oggi, contro il Liverpool. I numeri non sempre bastano per riassumere tutto ma aiutano a capire tante cose: 9 tiri in porta ai 2 della squadra di Klopp, 61% di possesso palla e pallone che si è mosso quasi sempre a due tocchi. Una prestazione favolosa da parte dei Seagulls, che ora sognano davvero l'Europa.