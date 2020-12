Il tempo di reazione e la capacità di staccarsi da terra per volare più in alto possibile, sono requisiti fondamentali per chi ha nel colpo di testa una delle sue armi migliori. Nonostante non sia una delle sue doti principali, Ciro Immobile lo ha confermato in occasione della sfida con il Napoli valevole per il tredicesimo turno di campionato. Nella giornata che rimarrà storica per il gol lampo di Leao, l'attaccante della Lazio ha infatti sorpreso tutti (in primis il difensore Maksimovic) e realizzato la rete dell'1-0 volando fino a 2 metri e 40 cm d'altezza.

Un gol straordinario, nato dal cross perfetto di Marusic, che ha mandato in tilt il Napoli di Rino Gattuso, dato il via alla serata vittoriosa dei biancocelesti e di fatto cancellato ciò che aveva fatto il giorno prima Cristiano Ronaldo dopo un'azione molto simile a quella della squadra di Simone Inzaghi: traversone dalla sinistra di Morata e stacco imperioso a 2.38 metri d'altezza, per il primo dei suoi due gol segnati durante la sfida giocata allo stadio ‘Tardini' con il Parma.

I precedenti di Cristiano Ronaldo

Il cinque volte Pallone d'Oro non è però nuovo a questo tipo di gesti atletici. Nel dicembre del 2019, fece infatti meglio dei 2,40 metri di Ciro Immobile con la rete segnata alla Sampdoria. In quella occasione, CR7 staccò a 71 centimetri da terra e riuscì a mandare il pallone alle spalle di Audero arrivando a quota 2.56 m di altezza. Durante un Real Madrid-Manchester United di Champions League, giocata al Bernabeu nel 2013, l'allora stella dei ‘Blancos' arrivò però a toccare il suo punto più alto in carriera con il colpo di testa del pareggio: segnato con un salto di 2.93 metri e una sospensione di 72 centesimi di secondo.