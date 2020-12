La partita che poteva riavvicinare la Lazio alle zone alte della classifica o promuovere le ambizioni da Scudetto del Napoli ha emesso il suo verdetto. E l'ha fatto in modo fragoroso, visto il risultato. Ha vinto la Lazio meritatamente contro un brutto Napoli, forse il peggiore di questa stagione, privo di diversi uomini chiave – Insigne, Mertens e Osimhen – ma ancor prima del mordente necessario per affrontare la partita con il piglio della grande squadra. La squadra di Inzaghi ha avuto vita facile contro gli azzurri, che hanno concesso troppo facilmente le reti messe a segno da Immobile e Luis Alberto e non hanno quasi mai impensierito Reina, se non in un paio di fasi isolate di pressione.

Il Napoli ha giocato una partita su ritmi bassi, troppo per potersi imporre in uno scontro di alto livello e impensierire la Lazio. Così lento da risultare vulnerabile in fase difensiva, nonostante i biancocelesti non abbiano mai schiacciato gli avversari nella propria trequarti, sia in attacco: poche le occasioni dalle parti di Reina, attento quando necessario. La Lazio passa dopo neanche 10 minuti con un pezzo di bravura di Immobile, che anticipa un compassato Maksimovic e di testa trova una parabola perfetta per scavalcare Ospina e spegnersi all'incrocio. La reazione del Napoli è veemente solo nei primi minuti, che vedono Reina protagonista di un paio di interventi notevoli. Esaurita l'irruenza il ritmo della manovra dei partenopei torna blando e dunque prevedibile.

La Lazio non fa fatica a contenere le iniziative dei partenopei, né si affanna alla ricerca del raddoppio. Gestisce il vantaggio controllando agevolmente la partita, pronta a sfruttare eventuali errori degli avversari per chiudere l'incontro. È quanto succede dopo appena 10 minuti di ripresa, con Luis Alberto bravo a sfruttare un brutto disimpegno di Mario Rui con un destro inarrivabile per Ospina. Manca più di mezzora alla fine della partita, ma il Napoli non dà mai la sensazione di poter tentare la rimonta. E finisce sconfitto ancor prima del 90′, forse la peggior notizia possibile per Rino Gattuso.