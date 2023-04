Immobile dimesso dall’ospedale dopo l’incidente: la figlia Michela resta sotto osservazione Ciro Immobile ha lasciato l’Ospedale Gemelli di Roma dopo l’incidente ed è tornato a casa. La figlia Michela resta sotto osservazione.

Ciro Immobile ha lasciato l’Ospedale Gemelli di Roma dopo l'incidente ed è tornato a casa. L'attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana stato dimesso intorno alle ore 15 e ha lasciato la struttura da un’uscita secondaria per evitare telecamere e giornalisti. Il calciatore è rimasto al Gemelli per qualche ora a fare compagnia alla figlia Michela che resterà ancora sotto osservazione in ospedale.

Immobile è andato via con un tutore al braccio e sotto l'effetto di antibiotici.

Il calciatore classe 1990 è rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica mattina a Roma su Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. Un tram ha impattato sulla vettura dell'attaccante biancoceleste, che ne è uscita distrutta nella parte anteriore.

Quando rientra Ciro Immobile dopo l'incidente: condizioni e tempi di recupero

Quando dovrebbe tornare in campo Ciro Immobile? Il capitano della Lazio non ci sarà per la gara contro il Torino ma spera di poter rientrare contro l'Inter a San Siro in calendario domenica 30 aprile ma dal centro sportivo di Formello predicano cautela perché. Se però non dovesse sentire fastidio in seguito al trauma distorsivo della colonna vertebrale e alla frattura composta dell’ XI costola destra, potrebbe effettivamente tornare a disposizione di Sarri fra circa due settimane.

Nel caso in cui non dovesse farcela contro i nerazzurri, Immobile potrebbe tornare in campo davanti al proprio pubblico contro il Sassuolo in occasione del 33° turno di campionato.

