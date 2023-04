Incidente Ciro Immobile, è polemica sul semaforo: “Era rotto”. Ma la Polizia Locale smentisce Secondo alcune ipotesi circolate nelle scorse ore, il semaforo dove è avvenuto l’incidente non funzionerebbe correttamente. Un’ipotesi fortemente smentita dalla Polizia Locale, che non ha dubbi: se un mezzo è passato con il verde, l’altro aveva il rosso.

A cura di Natascia Grbic

Il semaforo di Ponte Matteotti dove si è verificato l'incidente tra Ciro Immobile e il tram della linea 19 era ‘perfettamente funzionante'. Lo riferiscono fonti della Polizia Locale dopo alcuni dubbi circolati nelle ultime ore su un presunto malfunzionamento dell'impianto, che avrebbe fatto scattare il verde quasi contemporaneamente per entrambi i mezzi. Una possibilità da escludere per i vigili urbani che indagano sul caso, e che apre a un solo scenario: uno dei due mezzi è per forza passato con il rosso. Se per uno dei due il semaforo era verde, per l'altro era per forza rosso.

Saranno gli agenti della Polizia Locale a stabilire di chi sia stata la responsabilità dell'incidente. Se dell'autista del tram o del capitano della Lazio. Entrambi sostengono di essere passati con il verde e di essere nel giusto. Il tranviere ha aggiunto che l'auto guidata da Immobile procedeva a velocità sostenuta e ben oltre il limite di 50 chilometri orari previsto in quel tratto. Anche questo aspetto dovrà essere valutato dagli investigatori.

L'incidente, avvenuto domenica mattina poco dopo le 8, non ha fatto registrare fortunatamente feriti gravi. Nonostante il tremendo impatto, le dodici persone che sono state portate in ospedale stanno bene e non sono in gravi condizioni. Immobile resta ancora ricoverato, sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.

In ospedale sono stati portati anche Ciro Immobile, le figlie e il conducente del tram. Saranno ascoltati nei prossimi giorni, in modo da chiarire la dinamica dell'incidente. Intanto sono state acquisite anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso il momento dell'impatto e soprattutto il semaforo.