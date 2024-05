video suggerito

Alessio Passeri morto in un incidente a Roma, ipotesi di malore o eccesso di velocità: aveva 26 anni Eccesso di velocità o malore alla guida? Spetta agli agenti della polizia Locale rispondere. In corso verifiche e accertamenti sull’incidente di viale di Torre Maura in cui lunedì scorso ha perso la vita Alessio Passeri. Al vaglio le videocamere, presto saranno ascoltate le amiche che erano in auto con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



Forse un malore alla guida o l'eccesso di velocità: queste le possibili cause dell'incidente in cui ha perso la vita Alessio Passeri, ventiseienne originario di Pontecorvo, nel Frusinate, che viveva a Giardinetti, nella capitale. I caschi bianchi stanno continuando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto in viale di Torre Maura lunedì mattina presto in cui il giovane, 27 anni il mese prossimo, ha perso la vita.

Passeri stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Citroen C1, su viale di Torre Maura quando la macchina ha sbandato e si è schiantata contro un semaforo, all'altezza del civico 82 della via.

Le indagini in corso

Con lui viaggiavano anche due amiche, entrambe rimaste ferite e trasportate in ospedale: una in codice rosso al policlinico Casilino, l'altra al policlinico Tor Vergata, entrambe con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Saranno presto ascoltate dai vigili del VII Gruppo Tuscolano che sta indagando sul sinistro per cercare di chiarire la dinamica del sinistro. Per la stessa ragione i caschi bianchi stanno anche passando al vaglio le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza lungo la strada.

Alessio Passeri morto a 26 anni: l'addio degli amici

"Per sempre nel mio cuore", scrive qualcuno, condividendo sui social le foto con il ragazzo morto nell'incidente a viale di Torre Maura lunedì. "Da sempre e per sempre Ciccio", scrive un'altra. Molto l'affetto e il dolore che amici e conoscenti stanno dimostrando nelle ultime ore per Alessio Passeri, non appena appreso della sua morte. Passeri aveva 26 anni, il mese prossimo ne avrebbe compiuti 27. Ora originario di Pontecorvo, nel Frusinate, ma viveva a Roma, in zona Giardinetti. Lavorava in una pizzeria come fattorino, faceva consegne a domicilio.

Oltre alle parole degli amici, non è tardato ad arrivare il cordoglio del comune ciociaro: "La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente – ha scritto il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo – Viveva nella Capitale, ma il suo papà e tutta la sua famiglia sono persone originarie della nostra comunità e risiedono a San Cosma".